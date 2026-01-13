（有影片）／圓夢童心暖寒冬 同濟會為弱勢孩童送暖

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】寒冬送暖不缺席，彰化縣太平國際同濟會與榮城國際同濟會今（13）日攜手各界，前往小嶺頂愛啟兒關懷協會捐贈物資，以實際行動關懷弱勢孩童與身心障礙者，現場洋溢溫馨氣氛。

彰化縣太平國際同濟會與榮城國際同濟會今日攜手各界，前往愛啟兒關懷協會送暖，捐贈生活物資，關懷弱勢孩童。（記者陳雅芳攝）

寒流來襲，愛心不減。彰化縣太平國際同濟會與彰化縣榮城國際同濟會今（13）日結合各分會、企業、社團、社區及議員服務處等多個單位，舉辦「兒童圓夢、兒童關懷」寒冬送暖活動，前往彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會，捐贈紅包、棉被毯子、鍋具、文具及各式生活用品，為協會孩子送上滿滿關懷與祝福。

此次活動由彰化B區第52屆兒童圓夢主任王淑慧、兒童關懷主任巫美玲及太平國際同濟會會長蕭崇家共同發起，由國際同濟會台灣總會彰化B區主辦，獲得各分會、彰化縣議員張錦昆及其女兒張愉婕（同濟人），以及多家企業、社團與社區熱烈響應。捐贈物資內容豐富，包括紅包、蔬菜麵、運動水壺、文具用品、遊戲運動器材、棉被毯子及鍋具等，讓孩子在寒冬中感受到社會的溫暖。

太平國際同濟會會長蕭崇家表示，該會長期秉持「一步一腳印」的精神，持續投入兒童服務與社區關懷。他指出，在寒冬中仍有不少身心及經濟弱勢家庭需要被看見，期盼透過集結眾人之力，將愛與溫暖傳遞到更多需要的角落。

張錦昆也表示，歲末年終之際，社會上仍有陽光照不到的地方，弱勢孩童更需要實質關懷，希望藉由此次活動拋磚引玉，吸引更多善心企業與人士共同投入，為孩子們打造更安心的成長環境。

愛啟兒關懷協會主任賴幸宜指出，協會主要服務經評估後無法進入庇護性就業單位的心智障礙者，透過每日穩定且持續的作業活動，協助他們培養工作技能，建立生活節奏，進而保有生命尊嚴並逐步融入社會。

賴幸宜強調，穩定且可預期的工作內容，對心智障礙者及其家庭具有重要意義，「孩子在反覆練習與完成工作的過程中，慢慢建立自信，當努力能轉化為實際成果，家長也能清楚看見孩子在社會中的位置。」她也感謝各界善心挹注，讓愛啟兒的孩子在寒冬中感受到滿滿支持。