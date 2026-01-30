（有影片）／圓夢買湯圓 獨居長輩在志工陪伴下迎新年 - https://www.watchmedia01.com

(中都新聞)【記者鄭愉瀞/台中報導】河南來台的魏奶奶一直想自己買湯圓過年，志工陪同她與其他獨居長輩到賣場採買年貨。活動安排專車接送、志工一對一陪伴，長輩們挑選奶粉、罐頭和新衣鞋，感受過年的溫暖氣氛。弘道基金會希望長輩能買到真正需要的物品，賣場與獅子會也開心連續三年參與公益，陪伴更多弱勢長輩安心過年。

來自中國河南的魏奶奶，一直想到賣場買湯圓，因為在家鄉，過年一定要吃湯圓，才算團圓。這天在志工陪伴下，她終於圓夢，推著購物車慢慢挑選年貨，臉上藏不住笑意，能像一般家庭一樣辦年貨，讓她特別開心。

這場年貨採買活動，由弘道老人福利基金會 賣場與獅子會舉辦，邀請15位獨居弱勢長輩參加，安排專車接送，全程由志工一對一陪伴。讓長輩能安心採買，親自挑選真正需要的年節用品。

主辦單位表示，希望透過陪伴與實際行動，讓獨居長輩在過年前感受到溫暖與尊嚴。賣場與獅子會也持續投入公益，希望結合更多社會力量，陪更多長輩安心迎接新年。