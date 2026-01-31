（有影片）／埔心找年味！闖關手作＋親子遊戲熱鬧登場

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為迎接農曆新年，彰化縣埔心鄉公所今（31）日在埔心兒童公園舉辦「115年來埔心找年味暨農特產品推廣行銷活動」，公園打造成充滿年節氣息的親子樂園，吸引不少鄉親與全家大小前來共度歡樂時光，現場濃濃的新春氛圍令人一走進公園就感到年味十足。

「115年來埔心找年味」，埔心鄉兒童公園化身親子年節樂園，讓大家感受傳統年節的熱鬧氣氛。（記者陳雅芳攝）

活動內容豐富多元，不僅有超過40攤的在地農特產品與美食市集，還結合文化體驗、手作DIY、親子互動及舞台表演，讓大小朋友都能找到喜愛的活動。名師現場揮毫免費書法春聯，吸引民眾駐足拍照，許多人邊欣賞揮毫過程邊選擇自己喜歡的春聯，把新年祝福帶回家。

闖關區成為全場最熱鬧的角落，小朋友們興奮地穿梭在各個關卡之間。套圈圈、泡泡足球、迷你投球、旋轉扭蛋機，每一關都充滿挑戰與驚喜。孩子們完成關卡後換取園遊券，臉上露出滿足笑容，有的還大聲喊著「我過關啦！」，現場充滿歡笑與加油聲。家長們在一旁鼓掌打氣，手忙腳亂卻又樂在其中的景象，更添活動熱鬧氛圍。

DIY區同樣吸引目光，小朋友可以親手編織「稻草小掃把」，或利用毛根創作「開運小盆栽」，邊玩邊學，體驗迎新納福的祝福意涵。大型充氣氣墊、限量鞭炮體驗及多樣遊樂設施，也讓親子族群玩得不亦樂乎。

舞台表演部分精彩可期，邀請到來自馬來西亞的實力歌手鄺澤東現場演唱，多組自彈自唱街頭藝人，以及親子帶動跳表演輪番上陣，掌聲、歡呼聲此起彼落，現場氣氛熱烈。特別規劃的「鳥聚活動」也吸引民眾帶著心愛的鳥寶貝參加，增添活動趣味與特色亮點。

埔心鄉鄉長張佩瑩表示，透過「來埔心找年味」系列活動，不僅希望讓民眾重溫傳統年節的熱鬧與溫度，也藉此推廣埔心在地農特產品與觀光特色，促進地方交流與發展。她也邀請全國民眾趁新春期間走訪埔心，一起吃美食、玩闖關、看表演，把快樂與祝福帶回家，留下滿滿的新年回憶。