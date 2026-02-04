（有影片）／墨香滿台電！名家現場寫春聯 排隊等一筆一畫迎馬年

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節腳步逼近，台電彰化區營業處今（4）日飄起濃濃墨香。營業處1樓大廳與8樓禮堂化身臨時書院，「馬到成功名家揮毫贈春聯」活動邀請12位書法名家現場揮毫，紅紙鋪滿桌面、毛筆沾墨落下，一筆一畫慢慢寫出年味，也寫進民眾心裡。

台電彰化區處舉辦書法揮毫活動，12名書法家現場揮毫，吸引民眾排隊領取春聯。（記者陳雅芳攝）

活動還沒開始，大廳早已排起長長隊伍。有人討論要寫「招財進寶」，有人先想好貼門口還是客廳。當書法家提筆凝神，現場瞬間安靜，只聽見筆鋒在紙上行走的沙沙聲；寫完遞出的一刻，民眾小心接過，像收下一份客製化的新年祝福。

不少人當場攤開欣賞字體，有的輕聲讚嘆筆勢、有的拍照傳給家人，直說「這才是過年」。比起市售印刷春聯，親眼看著寫出來的墨寶，多了一份等待與期待，也多了一份溫度。

台電彰化區處舉辦書法揮毫活動，12名書法家現場揮毫，吸引民眾排隊領取春聯。（記者陳雅芳攝）

台電彰化區營業處長王花蘭表示，今年特別邀請謝永基、賴錦源、巫忠義、黃永松、黃順平、周晏生、黃文瓊、梁文銓、郭勳章、周素瑛、陳麗真、周益進等12位書法家，希望讓民眾重新感受「年是慢慢來的」，從排隊、選字到收下墨寶，過程本身就是年節文化。

現場準備約300份春聯與年畫（或春仔），民眾憑號碼牌依序書寫。書法家以「馬」為題揮毫，「馬到成功」、「駿馬奔騰」、「福躍門庭」等吉語躍然紙上，紅紙未乾就被珍惜帶走，準備貼上門楣迎新春。

台電彰化區處舉辦書法揮毫活動，12名書法家現場揮毫，吸引民眾排隊領取春聯。（記者陳雅芳攝）

今年活動也結合彰化肯納兒烘焙坊庇護工場設置義賣攤位，許多民眾拿著春聯順手帶盒點心，把新年祝福從門口延伸到社會角落。有人笑說：「春聯貼家裡，愛心帶回去。」