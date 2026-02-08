（有影片）／大村南勢蘿蔔派對開拔啦！千名親子搶進田裡拔蘿蔔

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今（8）日上午，大村鄉「樂遊大村行－南勢蘿蔔派對」在南勢村田間熱鬧開跑，千名親子家庭一早就迫不及待衝進田裡拔蘿蔔，田野間笑聲、歡呼聲不斷，熱鬧景象超吸睛！

大村鄉田間熱鬧開拔，「蘿蔔派對」吸引千名親子共度田園樂時光。（記者陳雅芳攝）

大村鄉公所今（8）日在南勢村南二橫巷農田舉辦「南勢蘿蔔派對」，現場滿滿都是拔蘿蔔的家庭，有的蹲在田裡仔細挑蘿蔔、有的小朋友興奮地跑來跑去，大家都玩得不亦樂乎。

大村鄉長賴志銘說，這次蘿蔔田的籌備過程超用心，南勢村村民無償提供七分農地，南勢社區發展協會的理監事、志工和居民從整地、分區、播種到現場活動，都一起完成，社區的自主性和組織動員能力真的很強，也展現了大家愛鄉土、愛社區的精神。

活動採報名制、全程免費，吸引超過500組家庭報名，最後錄取320組，其中前120組家庭還有專屬福利：劃好區域的採摘體驗、免費手套、布袋，還有2張「蘿蔔品嚐樂」兌換券，讓大家拔完蘿蔔還能現場品嚐，超貼心！

除了拔蘿蔔，現場舞台還有社區團體和學校表演，從小朋友到長輩都上場，呈現老中青少的活力。而周邊的文創市集、蘿蔔DIY紅包袋等互動體驗，更讓親子同樂、長幼共融，大家邊玩邊笑，感覺社區好像更近了。

賴志銘表示，大村鄉成立了全台唯一的「農村社區發展所」，希望透過像這樣的田間活動，讓民眾認識農村生活和季節性農產，也看見社區發展協會的特色與能量，讓社區更有活力、永續發展，打造兼具教育與觀光的新體驗。

「2026樂遊大村行」系列活動從元月1日就開始了，接下來還有1月29日至3月8日在大村火車站前後站的「藤光宇宙燈會」，邀請大家安排一次大村小旅行：白天逛田園、農特產中心，晚上走進燈海街區，感受大村滿滿的溫度與活力！