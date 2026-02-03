（有影片）／大東門福德祠尾牙祭土地公 麻糬甜香承載「黏錢」祝福

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今（3）日適逢農曆12月16日「尾牙」，不少民眾一早湧向彰化麻糬名店排隊採買，準備麻糬拜土地公祈求財運亨通；彰化市大東門福德祠也舉辦土地公祝壽祭典，場面熱鬧。

農曆12月16日尾牙，彰化大東門福德祠熱鬧祝壽，民眾以麻糬、紅龜粿祭拜土地公求好運。（記者陳雅芳攝）

農曆12月16日是傳統「尾牙」，一大早彰化多家麻糬名店門口就出現長長排隊人龍，有民眾為了避開人潮，甚至提前在昨（2）日下午就先行採買。大家手裡拎著一盒盒麻糬，目的只有一個，就是拿來拜土地公，祈求來年財運亨通、生意興隆。

廣告 廣告

彰化市大東門福德祠今（3）日同步舉辦土地公祝壽祭典，由大東門福德祠管理人、彰化市長林世賢偕同地方人士及眾多信徒一同參與，向福德正神恭祝聖誕千秋。廟方準備了象徵吉祥的麻糬、紅龜粿，以及麻油雞酒、壽桃等供品，並在儀式後發送福食，讓信眾吃平安、討好運。

農曆12月16日尾牙，彰化大東門福德祠熱鬧祝壽，民眾以麻糬、紅龜粿祭拜土地公求好運。（記者陳雅芳攝）

林世賢表示，依台灣民間習俗，每逢農曆初二、十六都要「做牙」，也就是拜土地公，其中農曆2月2日稱為「頭牙」，12月16日則是「尾牙」。尾牙這天供品特別豐盛，而最具代表性的就是「麻糬」，象徵「黏錢」，希望財運能緊緊黏住、越來越旺；同時，尾牙也是事業主感謝員工一年辛勞的重要日子。

此外，大東門福德祠也有一段歷史故事。日治大正11年（西元1922年），因日本政府拓寬彰化市陸軍大道（現今中山路、台一線），原本的東城門遭拆除，東門土地公一度無處安身，長期暫奉於城隍廟內，直到民國94年（西元2005年），才迎請至原交通隊部、元清觀前現址，整修成立「大東門福德祠」，成為地方重要信仰中心。

農曆12月16日尾牙，彰化大東門福德祠熱鬧祝壽，民眾以麻糬、紅龜粿祭拜土地公求好運。（記者陳雅芳攝）

有民眾也分享，傳說土地公愛吃甜食，除了麻糬，餅乾、糖果也常被擺上供桌。近日氣溫偏低、日夜溫差大，但昨晚仍有不少民眾不畏寒風，在麻糬店外排隊等候，只為準備尾牙供品，讓人直呼「真的很虔誠」。