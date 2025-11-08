（有影片）／大甲媽祖為田中馬繞境賜福 民眾高喊：媽祖、媽祖我愛您

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】百年難得一見的「雙媽會」今（8）日在田中鎮上演！繼今年5月7日白沙屯媽祖駐駕田中鎮公所後，今日大甲鎮瀾宮媽祖也蒞臨田中鎮公所賜福，田中鎮民直呼「精誠所至，金石為開」，認為這是鎮政施政的最佳認證。

田中馬拉松「選手之夜」前夕，大甲鎮瀾宮媽祖（大甲媽）、乾德宮（田中媽）、北斗奠安宮媽祖鑾駕在田中鎮展開繞境賜福，大甲媽鑾駕更停駐田中鎮公所，鎮民滿心感動。（記者陳雅芳攝）

田中鎮長蕭淑芬表示，今日活動正值田中馬拉松「選手之夜」，現場除田中媽、大甲鎮瀾宮及北斗奠安宮媽祖齊聚外，還有藝人任賢齊返鄉開唱，增添活動熱鬧氣氛。下午1點半，蕭淑芬率領公所主秘、秘書、各科室主管、代表會、農會三巨頭及公所同仁齊聚馬拉松起跑處恭迎媽祖。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率領鑾駕抵達時，人潮瞬間湧動。顏清標說，鎮瀾宮和乾德宮就像姐妹宮，大甲媽每年到北斗時，乾德宮也會到北斗來迎接大甲媽，兩宮廟的情誼點滴在心頭。

民眾與公所同仁齊聲高喊「媽祖、媽祖我愛您！」，聲浪震天，令人熱血沸騰。隨著鑾駕緩緩進入公所前廣場，落定於供桌前，全場響起雷鳴般的掌聲與歡呼，現場每個人都被濃濃的信仰力量感動。

蕭淑芬說：「內心無比激動與感恩，繼白沙屯媽祖駐駕後，半年內再迎來大甲鎮瀾宮媽祖的賜福，是對田中鎮公所的肯定與激勵，也為我們帶來滿滿的正向力量。」她也期許，透過媽祖齊聚的繞境活動，不僅為鎮民與來自各地的參賽選手祈福，也展現田中人熱情與善良的一面，讓田中更進步、更美好。

整個迎駕活動結合跑馬、媽祖繞境、音樂演唱會與平安餐，讓鎮民與來自各地的參賽選手在熱鬧、虔誠與歡樂交織的氛圍中，一同感受田中人的善良與熱情。許多民眾表示，看到雙媽齊聚賜福，感覺特別溫暖，也對田中的文化氛圍留下深刻印象。