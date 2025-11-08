（有影片）／大甲媽祖為田中馬繞境賜福 民眾高喊：媽祖、媽祖我愛您
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】百年難得一見的「雙媽會」今（8）日在田中鎮上演！繼今年5月7日白沙屯媽祖駐駕田中鎮公所後，今日大甲鎮瀾宮媽祖也蒞臨田中鎮公所賜福，田中鎮民直呼「精誠所至，金石為開」，認為這是鎮政施政的最佳認證。
田中鎮長蕭淑芬表示，今日活動正值田中馬拉松「選手之夜」，現場除田中媽、大甲鎮瀾宮及北斗奠安宮媽祖齊聚外，還有藝人任賢齊返鄉開唱，增添活動熱鬧氣氛。下午1點半，蕭淑芬率領公所主秘、秘書、各科室主管、代表會、農會三巨頭及公所同仁齊聚馬拉松起跑處恭迎媽祖。
大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤率領鑾駕抵達時，人潮瞬間湧動。顏清標說，鎮瀾宮和乾德宮就像姐妹宮，大甲媽每年到北斗時，乾德宮也會到北斗來迎接大甲媽，兩宮廟的情誼點滴在心頭。
民眾與公所同仁齊聲高喊「媽祖、媽祖我愛您！」，聲浪震天，令人熱血沸騰。隨著鑾駕緩緩進入公所前廣場，落定於供桌前，全場響起雷鳴般的掌聲與歡呼，現場每個人都被濃濃的信仰力量感動。
蕭淑芬說：「內心無比激動與感恩，繼白沙屯媽祖駐駕後，半年內再迎來大甲鎮瀾宮媽祖的賜福，是對田中鎮公所的肯定與激勵，也為我們帶來滿滿的正向力量。」她也期許，透過媽祖齊聚的繞境活動，不僅為鎮民與來自各地的參賽選手祈福，也展現田中人熱情與善良的一面，讓田中更進步、更美好。
整個迎駕活動結合跑馬、媽祖繞境、音樂演唱會與平安餐，讓鎮民與來自各地的參賽選手在熱鬧、虔誠與歡樂交織的氛圍中，一同感受田中人的善良與熱情。許多民眾表示，看到雙媽齊聚賜福，感覺特別溫暖，也對田中的文化氛圍留下深刻印象。
其他人也在看
國3竹崎交流道「水泥預拌車側翻」 傷亡狀況待查
救援人員到場後發現預拌車側翻於路肩，車體損毀、擋風玻璃碎裂。目前傷亡情形仍待確認，警方正全力處理現場。CTWANT ・ 16 小時前
埔里虎頭山飛行傘相撞墜落！雙雙自行脫困 消防無獲報救援
南投埔里虎頭山飛行傘場傳出一起驚險事件，有網友於臉書「爆料公社公開版」上傳影片並寫下「空難 飛剛好拍到相撞墜落」，從影片中可見兩具飛行傘在空中發生碰撞，傘具纏繞一度失控下墜。中天新聞網 ・ 7 小時前
大甲媽駐駕田中鎮公所 另類雙媽會就愛田中鎮
近年來田中鎮在鎮長簫淑芬帶領鎮公所團隊積極改造下，田中鎮蛻變成南彰化宜居城鎮，繼今年5月7日白沙屯媽祖繞境駐駕公所賜福田中鎮，時隔半年於今 11月8日下午，參加田中馬拉松前一天選手之夜大甲鎮瀾宮媽祖亦駐駕田中鎮公所，雙媽不約而同的駐駕鎮公所賜福田中鎮民，民眾直喊真是精誠所至金石為開，田中鎮公所施政獲得雙媽認證。田中鎮長蕭淑芬表示，今日11/8(六)參加田中馬拉松前一天選手之夜--田中媽、大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮媽祖齊聚田中繞境賜福活動，田中鎮公所於公所前廣場準備供品案桌，同仁們齊聚雙手合十齊心恭迎媽祖的到來。於下午1點半由淑芬鎮長率領公所主秘、秘書、各科室主管、代表會、農會三巨頭及公所同仁於鎮政街馬拉松起跑處準備接駕，懷著期盼與感恩的心情恭迎媽祖的蒞臨!現場接駕的行列與前來朝聖的人潮不絕，起駕遶境的時刻終於到來，此時，一股聲音壯闊且期盼的殷殷呼喚著(媽祖、媽祖我愛您)，一群在田中鎮公所廣場的員工、農會三巨頭、代表、里長們正熱情的吶喊著，在人潮與聲音的交雜聲中，霎時的靈動，媽祖正朝著田中鎮公所而前進，現場無不動容，因為那發自內心的吶喊--媽祖聽到了。隨著人潮的推擠，大甲鎮瀾宮媽祖落定於案桌台灣好新聞 ・ 10 小時前
白沙屯媽祖與板橋媽祖百年會香！梁佑南、胡鴻達親隨繞境見證神聖時刻
娛樂中心/洪雨汝報導板橋慈惠宮日前舉辦「白沙屯媽祖和板橋慈惠宮媽祖百年會香」贊境祈安𧶽福，日前雙媽祖前往新北土城、板橋、贊境，盛況空前，連民視藝人梁佑南、胡鴻達都親自隨香，陪同繞境。兩人首次在新北近距離接觸白沙屯媽祖，皆表露出震撼與深刻的感動，直呼這趟是一場難得的心靈洗禮。民視 ・ 1 天前
另類雙媽會 白沙屯與鎮瀾宮媽祖駐駕田中鎮公所賜福
另類「雙媽會」！繼白沙屯媽祖於今年五月駐駕田中鎮公所賜福，時隔半年，大甲鎮瀾宮媽祖昨（八）日也在遶境途中駐駕田中鎮公所，雙媽不約而同的駐駕鎮公所賜福，民眾直喊真是「精誠所至，金石為開」，田中鎮公所施政獲得雙媽認證。此次迎駕活動適逢「田中馬拉松」選手之夜登場前夕，大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮與田中媽祖會香，三宮媽祖齊聚田中，形成難得一見的宗教盛事。田中鎮公所在公所前廣場備妥供案，鎮長蕭淑芬與公所主秘、秘書、各科室主管、代表會、農會及公所團隊，於鎮政街的馬拉松起跑處恭迎接駕，眾人懷著期盼與感恩的心情恭迎媽祖的蒞臨。接駕過程中，現場傳來群眾齊聲高喊「媽祖、媽祖我愛您」！聲浪迴盪在鎮政街與公所廣場之間，隊伍隨之緩緩向公所前行。大甲媽在熱烈呼喚與虔誠禮拜中駐駕案前，瞬間全場掌聲雷動，不少 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
還原蕭美琴歐洲議會演說現場 范雲：保密背後的兩大原因
[Newtalk新聞] 民進黨立法委員范雲今（8）日分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。她說，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。 首先，蕭美琴能進入歐洲議會演說，本身象徵意義重大。范雲指出，依她自身經驗，台灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。 其次，安全威脅不容忽視。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統一職，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館就曾策劃車禍企圖跨境鎮壓，之後由捷克國安單位證實。此事顯示，外交突破同時伴隨真實的安全風險。 范雲表示，蕭美琴的演講魅力非凡，現場反應熱烈。超過50國國會議員全程起立鼓掌，約2/3議員親自前來致意並拍照留念，氣氛如同搖滾明星演出，充分展現對蕭美琴及台灣的肯定。 現場國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎台灣，也強調全球共同價值，包括：經濟穩定、民主與全球安全。范雲最後強調，這次外交新頭殼 ・ 9 小時前
胡麻節開跑 樂遊善化
記者黃文記∕善化報導 二０二五台南胡麻季農業產業文化活動八日在善化區農會熱鬧登場，為…中華日報 ・ 6 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 13 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 20 小時前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定
YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。鏡新聞 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 10 小時前
漫遊秋季山林 東勢林場攜手新社花毯節11/08-30推門票65折優惠
一年一度的「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社登場，東勢林場同步響應，推出期間限定的入園優惠與聯名好康，只要與「新社花海」、「農村繽菓室」合照入園，皆可享門票折扣優惠，邀請全國遊客一同漫遊山城、賞花遊林，體驗臺中秋冬最繽紛的花季盛事。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年我們與新社花毯節攜手推出門票優惠，活動期間民眾只要憑「與新社花海」、「農村繽菓室」合照入園東勢林場，就享有門票160元的優惠(原價250元)，此外，凡於東勢林場遊樂區內消費（不限金額），憑發票即可至新社花海「農村繽菓室」展館服務台，兌換「大甲溪白冷冰棒」乙支。這項聯名活動不僅串聯兩大景點，更以甜蜜冰棒作為在地風味的象徵，讓遊客在花海與森林間留下沁涼回憶。東勢林場以豐富的森林生態與四季花卉聞名，園區內步道、露營區及生態觀察設施完善，是中部地區熱門的自然旅遊勝地。今年特別配合花毯節推出優惠方案之外，園區現正推出每日限量10間的「花漾森林住宿專案」，入住林間木屋並可體驗手作「心想事橙」吊飾，為旅程增添溫馨寓意。二人房優惠價2,400元起，提供遊客舒適又具特色的住宿選擇。東勢林場也期望藉由新社花毯台灣好新聞 ・ 1 天前