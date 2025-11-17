（有影片）／天使的幸福午餐！彰化公益火鍋溫暖小作所學員心

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今（17）日中午，由國際獅子會300D1區指導，彰化愛心國際獅子會、蔬鍋藝鍋物彰化店與300D1區關懷飢餓委員會共同主辦、伯立歐顧問團協辦的《天使的幸福中午 公益餐會》，在蔬鍋藝鍋物彰化店舉行，邀請喜樂小兒麻痺關懷協會的小作所學員共享暖心火鍋。

《天使的幸福中午．公益餐會》在彰化登場，彰化愛心國際獅子會邀請喜樂小兒麻痺關懷協會小作所學員共享火鍋與溫暖陪伴。（記者陳雅芳攝）

今天中午，彰化蔬鍋藝鍋物店裡熱鬧非凡，喜樂小兒麻痺關懷協會的小作所學員和志工、獅友們圍在一起吃火鍋，笑聲、歡呼聲不斷，現場暖意洋溢。活動現場約有40人參與，其中包括10餘位志工，全程陪伴學員用餐、互動與協助活動進行。

店裡的火鍋香氣撲鼻，學員們邊吃邊聊天，時不時傳出一陣陣笑聲。現場還安排了壽星慶生活動和趣味摸彩，孩子們看到禮物笑得合不攏嘴，與志工、獅友的互動更是充滿溫馨。

蔬鍋藝鍋物彰化店全額贊助餐點，店長米奇表示，「活動特別安排在店休日舉辦，能為伯立歐天使們提供餐點，我們感到榮幸。希望透過這場公益餐會，讓孩子們度過愉快的午餐時光，也鼓勵更多社會人士關懷弱勢族群。」

伯立歐顧問團創辦人陳忠盛指出，「看到學員臉上洋溢笑容，是我們最大的幸福。感謝彰化愛心獅子會、蔬鍋藝及所有志工的陪伴，讓學員們感受到溫暖與關懷。」

彰化愛心獅子會會長劉方書晴表示，希望透過公益餐會，讓每位學員感受到社會的關懷。「孩子們開心的笑容，就是我們舉辦活動最大的動力。」

活動最後，孩子們與志工、獅友們開心互動，享用火鍋、分享餐點喜悅，現場笑聲與暖心氣息久久不散。