（有影片）／太離譜了！誰會相信？王惠美在網路上推薦彰化苦蕎茶

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣長王惠美的任期將於明年底才屆滿，最近網路上卻出現「彰化縣長王惠美在網路上推薦彰化苦蕎茶？！」的詐騙廣告，王惠美本尊今（24）日說，不肖人士利用AI生成影片，盜用肖像推銷苦蕎茶，企圖誘騙民眾購買。縣府已向Facebook檢舉，要求立即移除，並報警追查來源。

彰化縣長王惠美肖像遭AI盜用，假縣長影片在網路散布，宣稱推薦彰化苦蕎茶。（記者張溎壕翻攝 ）

近日，臉書與其他社群平台上流傳一支疑似盜用彰化縣長王惠美肖像的影片。影片中假稱縣長親自監工「彰化苦蕎茶」生產過程，並宣稱飲用後可帶來「高血壓者血壓計當場罷工」、「失眠者沉睡家人搖都搖不醒」、「癌細胞全面撤退」、「血液循環加速53％」等神奇療效。影片畫面還打出「肝火沒了、眼睛亮了、血壓降了、口不臭了、尿不黃了」等誇張宣傳語，引起民眾側目與質疑。

廣告 廣告

許多網友看到影片後直呼，「這根本是在惡搞縣長」、「太離譜了，誰會相信？」王惠美本人表示，這是明顯的不法行為，利用AI技術盜用肖像與聲音，意圖誘騙民眾購買商品，縣府已向Facebook平台檢舉，要求立即下架，同時已報警追查來源。

彰化縣長王惠美本尊呼籲民眾勿受詐騙。（記者張溎壕攝）

彰化縣警察局指出，本案自11月12日起由民眾陸續通報。廣告以「彰化苦蕎茶」為標題，提供一頁式購物連結，疑似詐騙。警方查證後確認，該影片為AI技術製作，假冒縣長外貌及聲音，已依涉嫌違反《詐欺犯罪防制條例》第33條通報平台協助下架帳號及廣告，目前共移除17個相關臉書帳號。

警方提醒，一頁式購物詐騙多具以下特徵：沒有公司地址或客服電話、價格遠低於市價、強調限時特價與倒數、廣告留言皆為正面評價、只提供貨到付款或信用卡付款，以及網頁多含簡體字且設計粗糙。民眾如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，以免辛苦錢落入詐騙集團手中。

彰化縣警察局已經通報平台協助下架帳號及廣告，目前共移除17個相關臉書帳號。（警方提供）

彰化縣警局指出，刑事警察局將會要求下架不實訊息與影片，持續追查相關涉案事證及嫌犯。

☆提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆