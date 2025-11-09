（有影片）／太驚險！62歲男跑「田中馬」途中昏倒 消防3分鐘救回一命

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】一年一度的「2025台灣米倉田中馬拉松」今（9）日上午在彰化田中鎮熱鬧開跑，吸引約1萬7千名跑者參賽。活動現場人潮熱絡，不料賽程中突傳驚險插曲，一名62歲張姓男子於10公里健跑組途中突然倒地失去呼吸心跳，經民眾與消防人員即時搶救，最終恢復心跳，送醫後意識清楚，成功撿回一命。

2025台灣米倉田中馬拉松登場，吸引1萬7千多人參賽，62歲張姓跑者途中昏倒無呼吸心跳，經民眾與消防人員搶救後恢復心跳，送醫意識清楚。（民眾提供）

據了解，張男上午7時10分自田中鎮公所前出發，約8時55分跑至建國路與大社路一段交叉口時，突然身體癱軟倒地。目擊跑者見狀立刻上前協助，有熱心民眾立即施以心肺復甦術（CPR），並報請消防隊前來救援。

「他突然就倒下去了，大家嚇壞了！」一位同組跑者回憶當時情況，說現場立刻有熱心民眾衝上前查看，發現男子沒有呼吸心跳，立刻開始CPR急救，其他人則趕緊報案求援。

2025台灣米倉田中馬拉松登場，吸引1萬7千多人參賽。（民眾提供）

田中消防分隊表示，接獲報案後在3分鐘內趕抵現場，發現張男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護人員隨即接手進行CPR及自動體外心臟電擊去顫器（AED）急救，成功恢復脈搏。之後先送往田中仁和醫院急救，再轉送秀傳醫院治療。

秀傳醫院指出，患者經過急救與電擊後恢復血壓與心跳，目前生命跡象穩定、意識清楚。醫師初步研判，張男可能因心律不整導致暈厥，現已安排入住加護病房觀察。

賽事總幹事鄭宗政表示，今日清晨氣溫約攝氏24度，但陽光強烈、體感偏熱，若跑者熱身不足或運動量過大，容易發生暈厥或心血管狀況。他提醒，長時間未運動的民眾應量力而為，賽前做好暖身與補充水分，以防意外發生。

現場不少跑者聽聞男子平安脫險後，都鬆了一口氣。有人說：「真是太幸運了，幸好附近就是消防隊，救得快！」這場驚魂插曲，也讓大家再次體會到熱愛運動的同時，更要珍惜健康、注意安全。

鄭宗政也感謝熱心民眾與消防人員的即時行動，讓這場驚險插曲最終以平安落幕。

秀傳醫院急診醫學部陳穎信主任呼籲，跑馬拉松賽事前需保持規律運動訓練，視自身體能來調整參賽距離，特別有心血管及慢性病病史，過程中若有不適，需度休息，並隨時補充水分，避免造成電解質不平衡及熱傷害。