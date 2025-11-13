（有影片）／「奇蹟病人」70歲婦車禍骨碎如拼圖 7次手術奇蹟救回一命

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】70歲黃姓婦人今年9月初發生嚴重車禍，送抵衛福部彰化醫院時全身多處骨折、血壓驟降至62/28毫米汞柱，生命垂危。經胸腔外科、骨科及一般外科醫師團隊共施行7次手術後，黃婦終於脫離險境，並展開復健治療，她堅強不放棄的意志，感動全體醫護，成為醫療團隊心中難忘的「奇蹟病人」。

70歲黃姓婦人9月初遭車禍重創，全身多處骨折，血壓驟降至危險值，靠7次手術與堅毅意志重獲新生。（記者陳雅芳攝）

黃婦住進加護病房長達18天，終於脫離險境，轉入普通病房持續復健與高壓氧治療。如今雖仍需坐輪椅，但她已能露出笑容談起往事，語氣淡然，彷彿只是生活的一段考驗。她回憶，當天完成太空包工作準備返家途中，遭一輛小貨車迎面撞上，接下來的畫面全是一片空白。

送抵急診時，黃婦遍體鱗傷，右上臂開放性骨折、右側血胸，鎖骨、肱骨、橈骨、骨盆、脛骨、腓骨等多處骨折，連胸椎第6至9節及胸骨都受損。由於出血量大、血壓持續下降，醫院立即啟動創傷小組，全力急救。

彰化醫院胸腔外科主任林聿騰指出，病人肋骨21處骨折、胸廓變形、氣胸及血胸，形成嚴重的「連枷胸」，呼吸困難且併發肺炎風險高。準備進行開胸手術時，卻又出現延遲性小腸破裂，必須先由外科緊急切除部分小腸，再回到胸腔手術，可說一波未平、一波又起。

林聿騰說，醫療團隊利用3D影像重建胸廓，以微創方式植入鈦合金骨板與骨釘固定肋骨，穩定胸腔結構，讓她能重新呼吸。之後再由骨科接手進行四肢與骨盆的修復手術。

骨科醫師陳柏辰形容，黃婦的骨頭碎裂狀況「就像散落一地的拼圖」，每一塊都得耐心復位固定。他印象最深刻的是，黃婦在加護病房時即使插著呼吸管、渾身不能動，仍努力睜開眼，以堅定目光向醫護表達感謝，那雙眼睛充滿了求生意志。

「她沒有一句抱怨，只有想活下去的力量。」陳柏辰說，隨著病情逐日穩定，黃婦逐漸能說話、微笑，醫療團隊也被她的勇氣激勵。他感嘆，醫療的意義不僅是治癒身體，更是見證生命在困境中再次綻放的奇蹟。