（有影片）／女子驚悚車禍九死一生 精神科：出現創傷性失憶

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣一名44歲陳姓女子1月2日遭休旅車捲入車底，送醫時血氧低至60%，全身多處骨折，經過4次重大手術與加護病房14天搶救後，成功撿回一命，但她對車禍發生及住院的過程完全「斷片」，出現解離性失憶。

竹塘44歲女子遭休旅車捲入車底，血氧僅60%，經多次手術後生還，但對事故完卻出現解離性失憶。（彰化醫院提供）

竹塘鄉的陳姓女子1月2日與朋友到埔鹽鄉聚餐時，協助朋友的小黑狗上路邊小便，蹲下時突遭後方休旅車起步撞上，陳女與小黑狗一同被捲入車底，小黑狗當場死亡。陳女緊急送往衛福部彰化醫院急診，到院時血氧僅60%，呈現休克狀態，並合併氣胸、血胸及全身多處骨折，情況一度危及生命。

彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰表示，陳女肋骨斷裂多達21處，連堅硬的胸骨也骨折，顯示巨大的外力從胸部壓過，造成胸廓變形與呼吸困難。此外，骨盆、腰椎及左腳脛骨也多處骨折，全身骨骼幾乎斷光。

竹塘44歲女子遭休旅車捲入車底，血氧僅60%，經多次手術後生還，但對事故完卻出現解離性失憶。（彰化醫院提供）

林聿騰指出，醫療團隊運用3D胸廓重組影像精準定位，進行肋骨微創固定手術，並透過胸腔微創手術維持胸廓穩定，重建胸腔結構，讓患者恢復正常呼吸；隨後骨科團隊完成骨盆、腰椎及左腳脛骨的微創手術，10天內分階段施行4次手術，逐步重塑全身骨架。

經過加護病房14天的生死搶救，陳女已順利轉入普通病房，生命徵象穩定。不過，她對車禍發生當下及住院過程完全沒有記憶，僅表示「不記得」、「不知道」，但事故前的記憶及認知功能正常。

竹塘44歲女子遭休旅車捲入車底，血氧僅60%，經多次手術後生還，但對事故完卻出現解離性失憶。（彰化醫院提供）

彰化醫院精神科主任梁孫源指出，這可能是創傷後失憶，也稱解離性失憶，是心理防衛機制的一種，當個體遭遇過度壓力或重大創傷時，會失去關於創傷的記憶，以減輕心理痛苦。

梁孫源表示，片段失憶的預後仍需觀察，有些患者會隨時間恢復記憶，也可能永遠無法回想創傷事件；若陳女出現反覆噩夢、害怕車輛或對特定情境產生強烈恐懼等症狀，將安排藥物治療及心理治療。