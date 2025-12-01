（有影片）／她用聲音說故事-梁金妮把思念與勇氣化作空中陪伴

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】從一句臺語不會到成為主持人，梁金妮的歷程是新住民力量的縮影，出生於廣西的新住民梁金妮，從語言不通、人生低潮一路走到成為廣播節目主持人。她今（1）日受邀在移民署彰化縣服務站分享廣播經驗，並帶來壯族年節美食「饃饃」，以聲音與味道串起跨文化交流。

移民署彰化縣服務站邀梁金妮分享主持故事，並帶來壯族美食「饃饃」，以聲音與味道展現多元文化。（記者陳雅芳攝）

新住民梁金妮用24年的在臺歷程，走出屬於自己的「空中舞台」。出生於大陸廣西的她，目前是國聲廣播電臺《新心愛臺灣》節目主持人，每週日透過電波分享不同族群的生命故事，讓多元文化在空中被看見。

梁金妮向在場民眾談起自己的轉變：從廣播節目的忠實聽眾，一步步走上主持人的位置。她分享多年來在聲音表達、節目企畫上的體會，也強調廣播的力量來自真誠的故事與溫暖的陪伴。

活動中，她示範製作象徵豐衣足食的壯族「饃饃」，糯米外皮搭配餡料的香氣瀰漫現場。她更趁著手作時機融入反詐騙與人口販運預防等資訊，輕鬆傳達重要訊息，讓現場氣氛既有文化味，也有實用提醒。

談起在臺旅程，梁金妮坦言剛來時因語言不通與思鄉情緒，曾陷入「食不知味，活不知為」的低潮。一句臺語都不會的她，為了能和婆婆溝通，從零開始學語言，沒想到成為日後投入廣播的基礎。

她也曾在幼兒園任行政、在輪胎工廠做大夜班品檢，之後投入志工服務，並擔任協會執行長及理事長，陪伴許多遇到困境的新住民。「每個人都有獨特的故事，家鄉味也是思念的形狀。」她說，希望用聲音傳遞溫度，也成為別人的力量。

移民署彰化縣服務站主任陳駿璿表示，梁金妮從一位聽眾成為廣播主持人，以聲音串起跨文化交流，展現新住民社群的生命力，是多元文化的重要示範。他並提醒，114學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金將於115年2月23日開放申請，鼓勵符合資格者提前準備、踴躍報名。