（有影片）／媽祖發紅包！南瑤宮頒897名信徒子女獎學金

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「這筆獎學金就像媽祖給的紅包！」彰化南瑤宮今（3）日在臨時行宮廟埕舉辦信徒子女獎學金頒獎典禮，近900名學生獲獎，不少孩子一拿到獎狀和紅包，立刻跑去過爐，祈求媽祖保佑學業順利，現場氣氛熱鬧又溫馨。

彰化市南瑤宮今舉辦信徒子女獎學金頒獎，近900名學子領到獎學金，不少人開心直呼像拿到媽祖的紅包。（記者陳雅芳攝）

為了鼓勵認真向學的孩子，也把媽祖慈悲濟世的精神傳承下去，彰化南瑤宮今天熱鬧舉辦113學年度第二學期信徒子女獎學金頒獎典禮，一早就有不少家長帶著孩子到場，廟埕裡滿是笑容。

南瑤宮表示，這次共有1,247名學生申請，經過審核後，共有897人順利拿到獎學金，錄取率約7成，發放總金額超過145萬元。不少學生直呼「好開心」，還有人說，能在媽祖面前領到獎學金，感覺特別不一樣。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢親自到場頒獎，他除了恭喜得獎同學，也勉勵大家，成績好之餘，更要記得媽祖教大家的精神，將來有能力時回饋社會、幫助需要的人。

林世賢指出，南瑤宮信徒子女獎學金最大的特色就是「不分戶籍」，只要是媽祖信徒、成績達標就能申請，希望讓更多孩子安心讀書、努力向前。這次獎學金涵蓋國中到研究所，包括國中生每人1,200元、高中及高職生每人1,500元、大學生2,000元、研究生2,500元，申請學生遍布全台，其中以中彰投及雲林地區最多。

他也提到，南瑤宮香火鼎盛、信徒遍布各地，這項獎學金一辦就是將近50年，最重要的不是金額多寡，而是讓孩子感受到信仰的支持與祝福，「這些孩子，都是南瑤宮的驕傲。」

另外，林世賢也順道分享，南瑤宮目前正進行百年來規模最大的修復工程，強調一切以「修舊如舊」為原則，希望把老廟最真實的樣貌留下來，就像教育一樣，把好的價值一代一代傳下去。

南瑤宮一期修復工程已在去年底完成，預計115年1月30日至2月1日舉行「入火安座法會」，1月31日上午11時正式開廟門迎媽祖進殿，並同步啟動二期彩繪修復工程。林世賢也邀請全國信眾一起來參加，感受彰化媽祖的慈悲與保佑，為大家祈求平安順利。