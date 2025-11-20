（有影片）／媽祖繪本超可愛！彰化推4本媽祖台語繪本

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】媽祖故事也能這麼可愛！彰化縣文化局今（20）日在縣立圖書館發表全新「半線台語故事繪本」系列，一口氣推出 4 本，以彰化最具代表性的媽祖文化慶典為主題。現場不只有縣長王惠美、作者、插畫家，還有多位宮廟主委一起來「站台」，氣氛就像在看文化小型嘉年華。

彰化縣文化局今（20）日發表4本媽祖文化主題繪本，以圖文方式介紹在地四項無形文化資產。（記者陳雅芳攝）

縣長王惠美表示，彰化縣最具代表性的媽祖民俗文化，現在有了全新的閱讀方式！彰化縣文化局今（20）日在縣立圖書館推出「半線臺語故事繪本」全新 4 本系列，以彰化四大媽祖民俗慶典為主題，吸引不少宮廟代表與親子家庭到場共襄盛舉。

王惠美指出，繼去年推出三本臺語繪本介紹白沙坑迎燈排、魯班公宴與海牛採蚵後，今年縣府再度獲文化部補助「推動國家語言發展計畫」，特別以媽祖文化為核心，完成 4 本以臺語書寫、融合華語的無形文化資產主題繪本，讓媽祖信仰更貼近年輕世代。

這次的4本繪本，每一本都很有特色：《婷婷不怕水》小朋友克服恐懼的暖心故事，帶你看南瑤宮笨港進香的精神。《香火袋的約定》兩位孩子跨越隔閡的友誼，呼應枋橋頭七十二庄迓媽祖的團結意義。《大爐不見了！》魔法系冒險風，讓新港十八庄送大爐變得活潑又有趣。《今天會下雨嗎？》將雲朵擬人化，用奇幻角度介紹同安寮十二庄請媽祖。

王惠美強調，這套繪本在「2025彰化縣媽祖祈福文化節」前夕問世，更增添文化傳承的意義。她誠摯邀請民眾於 11月21日至23日 前往社頭枋橋頭天門宮參與祈福文化節，一起看遶境、拜媽祖、體驗彰化深厚的地方文化。

彰化縣文化局長張雀芬指出，為讓更多家庭親近臺語，今年特別製作 華語與臺語雙版本的有聲書與電子書，讓民眾可選擇聽故事、看繪本或線上閱讀，多元化方式接觸文化。

自即日起至 12 月 31 日，在彰化縣立圖書館及社頭、伸港、福興、埔鹽等鄉立圖書館展出「繪本故事插畫展」，展示這次創作過程中的草圖、角色設定及關鍵場景。

此外，11 月 22 日至 30 日推出 8 場說故事活動，總名額 300 人，邀請專業說故事老師帶領親子認識媽祖文化，活動採事先報名。