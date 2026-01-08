（有影片）／學生塞爆！平和國小建和分校砸2億蓋新校舍

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】因應周邊住宅區快速發展、就學需求大幅成長，彰化市平和國小建和分校校舍空間趨於飽和，彰化縣政府斥資逾2億元推動第二期校舍工程，今（8）日舉行動土典禮，預計116年11月完工，為學童打造更優質的學習環境。

彰化縣政府斥資逾2億元推動平和國小建和分校二期校舍工程，今（8）日舉行動土典禮，預計116年完工。（記者陳雅芳攝）

彰化市平和國小建和分校因周邊住宅區蓬勃發展，就學人口持續增加，現有17間校舍（含非營利幼兒園）已趨近滿載。為因應迫切的教學空間需求，彰化縣政府規畫推動第二期校舍工程，斥資2億946萬餘元，新建地上4層樓教學大樓，總計規畫28間教室，工程今（8）日舉行動土典禮，預計於116年11月完工。

彰化縣長王惠美表示，平和國小分為平和與建和兩個校區，縣府在克服土地整合等挑戰後，全額投入經費推動二期工程。她指出，建和分校校園建設承載著許多家長與社區多年來的期待，期盼透過完善的校舍規畫，讓孩子能在充滿美感與安全感的環境中自在學習、勇敢探索。

王惠美進一步說明，新教學大樓設計融入「植物葉脈」的生命意象，建築線條如自然律動般延伸，強調校園空間與自然的和諧共生，並兼顧通風、採光與空間層次，打造兼具機能與美學的現代化學習場域。

平和國小校長王麗惠表示，投資教育就是投資未來，能夠見證學校重要建設的推動，是一個歷史性的時刻，也象徵學校發展邁入新的里程碑。

立法委員謝衣鳳指出，平和國小歷任校長在英文教育及學生德、智、體、群、美各面向的培育上都十分用心，感謝縣府、議長及全體議員的支持，讓校務發展持續向前，為孩子們打造更寬廣的學習舞台。

王惠美也預告，縣府後續預計再投入3億9835萬元推動第三期工程，規畫興建操場與地下停車場，以紓解上下學尖峰車流及周邊居民停車壓力，持續完善校園整體機能。

教育處長蔡金田表示，新校舍不僅是硬體設施的升級，更象徵對孩子的守護與期許，陪伴每一位平和學子在這片土地上「向下深耕、向上茁壯」，以穩健的步伐迎向更燦爛的未來。