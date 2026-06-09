（有影片）／學費不用愁！彰基攜企業砸720萬助弱勢生當護理師

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（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為協助原住民及弱勢家庭子女投入護理工作、緩解護理人力短缺問題，亮宇油封企業股份有限公司今（9）日捐贈100萬元予彰化基督教醫院，彰基再加碼投入620萬元，共同設立護理系學生獎助學金，協助弱勢學生安心完成學業，培育未來護理人才。









彰基醫學中心總院長陳穆寬表示，護理人員是醫療照護體系中不可或缺的重要力量，如何穩定培育護理人才、改善護理人力不足問題，是醫療機構責無旁貸的重要任務。此次透過亮宇油封企業的公益捐助，彰基共同成立就學獎助金，不僅提供弱勢學生實質協助，也為台灣護理人才培育注入長遠發展能量。

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陳穆寬指出，許多有志投入護理工作的年輕人，因家庭經濟壓力而面臨求學困境。透過獎助學金制度，希望協助學生減輕學費與生活費負擔，專心完成學業，畢業後投入彰基體系服務，成為守護民眾健康的重要護理尖兵。





亮宇油封企業股份有限公司董事長陳春甘分享自身成長歷程時表示，小時候家境並不富裕，深知弱勢家庭子女求學的不容易。一路走來獲得許多貴人相助，讓她能夠克服困境、創業有成，因此始終秉持「取之社會、用之社會」理念，希望透過企業力量回饋社會。









陳春甘她勉勵獲得獎助的學生珍惜學習機會，未來將所學運用在照護病患與服務社會上，讓今日獲得的幫助，轉化成未來照顧更多人的力量，讓善的循環持續傳遞。





彰基說明，本項獎助學金以長榮大學護理系四年制在學學生為主要培育對象，優先補助原住民學生、中低收入戶學生、特殊境遇家庭學生、經校方認定家境清寒或弱勢學生，以及因家庭重大變故影響就學者。









每學年度預計補助12名學生，每人每年可獲得15萬元獎助學金，其中亮宇油封提供2萬元生活補助，彰基補助13萬元學雜費。換算下來，學生在四年求學期間的學費及部分生活開銷皆可獲得穩定支持，大幅降低經濟壓力。