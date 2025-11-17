（有影片）宜縣議員關注高鐵延伸宜蘭路線怎麼走?鐵路高架對交通有何影響？

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭縣議會今天進行高鐵延伸宜蘭路廊規劃辦理期程及高鐵特定區土地細部規劃專題報告，多位議員對於高鐵進入宜蘭的路線影響請宜蘭縣政府交通處說清楚。

吳宏謀議員表示，路線要先講清楚，未來會不會影響農民耕作？會不會影響地主權益？這些都要先確認。

謝燦輝議員則關心高鐵的興建期程。代理縣長林茂盛表示，對於420公頃的高鐵特定區，縣府接受鐵道局委託，11月8日分別在宜蘭市及壯圍鄉辦了兩場說明會蒐集意見，年底會提縣都委會審議，明年6月堤內政部都委會審議。至於綜合規畫部分，已經呈報交通部，再由交通部報行政院，預計年底可核定。

另外，交通處長黃志良也說明了鐵路高架完成後可以消除平交道及陸橋，他說，鐵路高架後未來可以消除九座平交道，包括宜蘭市的新生一及新生二、校舍路、五結的學進、中興、羅東的中山、羅莊及冬山的珍珠路。另外，還有四座陸橋，包括宜蘭市辛阿罕陸橋、東港路陸橋、光榮路南北兩座陸橋。

高鐵延伸宜蘭與鐵路高架是宜蘭兩項重大的交通建設，依目前的期程高鐵延伸宜蘭預計125年通車，宜蘭至羅東的鐵路高架預計124年通車，可預期的在此之前宜蘭各界都將持續關注這個議題。