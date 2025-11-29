(有影片)/客製化課程 聯合國際實驗教育機構UEIS獨步全臺

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者樊德惠/宜蘭報導】為了讓學生能夠對接升上英美語系的頂大，宜蘭縣壯圍聯合國際實驗教育機構UEIS獨步全臺，針對學生的專長開辦客製化的課程，讓學生們適性揚才，繼而進到國外理想的大學，繼續深造。

外籍老師專注的和學生們分享著客製化的課程，無論是學生未來想讀心理系、教育系、天文學，或是想當一位藥劑師要學的藥理學，只要學生有興趣，學校就會想方設法的開課。美式的教學風格，讓學生們追求自我學習和臨場反應，也造就學生們學習的自信。

聯合國際實驗教育機構(UEIS)教務主任張維凱說，國外大學的選才標準，是能夠看中每一個學生的特色，透過每個人不一樣的課表，把長處凸顯出來，把缺點掩蓋過去，畢竟上大學開始，高等教育就是要鑽研一些對自己將來最有把握，最有利的一個學科。而UEIS的選修課程都是在上個學期末，調查學生的意願而開，並非是教務處的師長們想開什麼，就開甚麼。最重要的是很多學生上了這些課之後，發現這不是他真正的興趣，反而可以再去嘗試別的東西，導向他們真正的興趣，朝向未來的專業發展。

UEIS表示，學校開的課程非常的廣，無論是物理、哲學、數學、解剖課等，學校都曾開過符合學生想學的興趣課程，充分利用國外取材的特點，也幫學生規劃出一條最棒的升學之路，讓每個人都找到真正自己的天分，進到理想的大學繼續的深造。