（有影片）／家扶學園聖誕活動 110位孩子手握夢想禮物笑開懷

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】聖誕佳節將至，彰化家扶發展學園今（18）日舉辦「相信有愛，就有奇蹟—慢飛天使圓夢活動」，彰化縣長王惠美、和美鎮長林庚壬、和仁國小校長胡素慈，以及志工隊長吳雪菁和志工夥伴，親手將聖誕禮物送到每位慢飛天使手中，現場笑聲與歡呼聲交織，溫馨氣氛感染每個人。

聖誕將至，彰化家扶發展學園舉辦「慢飛天使圓夢活動」，由縣長王惠美及志工親手將禮物送到110位孩子手中，現場溫馨熱鬧。（縣政府提供）

活動一開始，慢飛天使們興奮地圍在布置繽紛的禮物桌前，孩子們迫不及待拆開禮物，笑容洋溢，現場充滿節慶的歡樂氣息。王惠美表示，聖誕節是分享與關懷的季節，希望透過這個活動，讓孩子們感受到社會的溫暖與祝福。她也提醒家長，若發現孩子有發展異常，應及早接受治療，才能給孩子最好的復原機會。

王惠美特別感謝和仁國小志工隊長吳雪菁，從她擔任立委時期就持續關心與協助慢飛天使，讓孩子獲得完整照護。此外，王惠美也讚許社會善心人士的捐助，今年累積善款已超過42萬元，讓孩子除了收到禮物，也能享有更多早療資源，促進孩子的互動與學習。

吳雪菁表示，今年圓夢活動已邁入第16年，服務對象涵蓋彰化家扶發展學園、雲林家扶發展學園以及和仁國小陽光教室的小朋友，共募集禮物與餅乾110份，還募得約78萬元圓夢金，用於早期療育及各項課程支持。這些善款來自社會各地，從小額捐款300、500元到兩筆合計50萬元的大額圓夢金，展現社會對孩子的真摯關懷。

活動現場，志工們不僅協助發放禮物，還與孩子們互動玩遊戲、拍照留念，孩子們在志工的陪伴下，臉上綻放自信笑容，家長也感受到社會支持的力量，表示孩子能在慢飛的路上不再孤單。

自2010年起，吳雪菁發起此活動，每年號召親友與社會大眾捐款，透過聖誕圓夢方式實現孩子心願，也挹注早期療育經費。今年延續歷年精神，集結社會愛心，讓慢飛天使及其家庭在溫馨季節感受支持與陪伴，真正展現「相信有愛，就有奇蹟」的溫暖力量。