（有影片）／寒冬不冷！「記銘有愛．熱血滿載」捐血177袋

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】寒流一波波來襲，國內血庫面臨嚴重缺血危機。記銘建設公司與員林南區扶輪社今（11）日在員林火車站舉辦「記銘有愛．熱血滿載」公益捐血活動，共募集177袋鮮血，用熱血拯救生命，讓寒冬也充滿溫暖。

寒流來襲也阻擋不了愛心。今日員林火車站「記銘有愛」公益捐血，共募集177袋熱血，溫暖生命。（記者陳雅芳攝）

受到寒流影響，近期捐血人數下降，中部地區血庫告急，台中捐血中心庫存量僅剩四天，亟需社會大眾伸出援手。記銘建設公司與員林南區扶輪社號召多個公益單位合辦捐血活動，希望藉此紓緩血荒，拯救更多生命。

活動現場，民眾踴躍挽起衣袖捐血，現場氣氛溫馨又熱鬧。許多民眾表示，捐血讓他們心中充滿成就感與溫暖：「雖然天氣冷，但想到我的血液可以幫助病人渡過難關，心裡暖洋洋的。」一位剛捐完血的青年說：「捐血過程比我想像中快，也沒有想像中的緊張，看到護士笑容，我覺得很安心。」

記銘建設公司公關專員劉思婕表示：「寒流來襲，血庫急凍，感謝大家熱心參與。每一袋血液，都可能挽救一條生命，也讓社會充滿關懷與溫暖。」

捐血不僅能救人，也有助於自身健康。捐血中心指出，規律捐血可促進血液循環、刺激骨髓造血功能，還能讓捐血者感受到付出與助人的成就感，是身心都能獲益的善行。

為感謝民眾熱情參與，主辦單位準備豐富捐血感恩禮，包括全聯禮券（捐250cc送100元、捐500cc送200元）、記銘環保購物袋、昱銘穎贊助滑鼠墊、二林瑪露連提供嫩仙草＋雙倍芋Q，以及聯邦銀行提供收納袋。此外，活動特別加碼，由專業人員提供免費開運修眉與肩頸溫灸按摩乙次，讓捐血者既助人也享受貼心禮遇。

此次「記銘有愛．熱血滿載」公益捐血活動，共募集177袋鮮血，象徵社會大眾齊心助人的暖心力量。劉思婕呼籲，「寒冬雖冷，但每一份熱血都能溫暖生命。捐血，就是救人，也是一種最直接的愛心表達。」