（有影片）／寒冬圍爐．千人饗宴 250萬元募款缺口急需各界相挺

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】快樂天堂基金會第12屆「寒冬圍爐．千人饗宴」將於1月25日在彰化社頭果菜市場登場，預計席開300桌，邀約約3,000位弱勢朋友共度溫暖新年。基金會董事長張雪今（13）日如呼籲各界善心人士響應，協助縮短約250萬元募款缺口，讓每位弱勢家庭都能圍爐吃上一頓熱騰騰年菜。

第 12 屆「寒冬圍爐．千人饗宴」活動，仍缺250萬元經費，快樂天堂基金會號召善心伸援手，協助弱勢過好年。（記者陳雅芳攝）

快樂天堂基金會自12年前首辦「寒冬圍爐，千人饗宴」以來，從最初的百人宴逐年擴大，今年預計席開300桌，招待中彰投地區弱勢民眾。張雪如表示：「一開始只想辦個小型百人宴，沒想到報名踴躍，第一年就辦了150桌，之後逐年增加到300桌。雖然募款過程艱辛，有時甚至要等到圍爐前兩天才湊齊資金，但我們堅持，只為讓弱勢家庭在寒冬也能過個好年。」

「相約每年一起過一個很棒的年。」快樂天堂基金會自12年前首辦「寒冬圍爐，千人饗宴」以來，從最初的百人宴逐年擴大，今年預計席開300桌，招待中彰投地區弱勢民眾。張雪如坦言，每年的募款過程都極具挑戰，甚至曾有圍爐前兩天才募齊資金的經驗，但基金會仍堅持舉辦，只為讓弱勢家庭在寒冬也能感受到節日的溫暖。

活動當天，將動員約600名志工，全程協助場地佈置、入席引導、餐點服務以及摸彩活動。張雪如分享，一位從小學三年級就跟著家人參加圍爐的小朋友，去年終於完成心願，成為志工服務大家。「他開心地跟我說『我做到了！』，看到他從受惠者變成幫助者，這是辦活動最美的回饋。」

每桌餐費約新台幣5,000元，除了熱騰騰的圍爐菜，還提供禮券、電視等摸彩品，以及大型紀念品，讓每位參與者都有滿滿的收穫與驚喜。張雪如表示，所有經費皆仰賴社會各界善心人士與企業的愛心捐助，她強調：「雖然募款艱辛，但只要心存善念，再困難也要辦。希望更多資源加入，讓善的循環持續擴大。」

她呼籲，不論是企業或民眾，善款一百元也能帶來力量。「希望大家雪中送炭，讓弱勢朋友在一年最寒冷的時候，吃上一頓熱騰騰的圍爐菜，知道自己沒有被遺忘。」