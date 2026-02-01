（有影片）／寒冬有愛 國濟同濟會、日行一善慈善會關懷寒士

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】寒冬裡也能感受到溫暖！彰化國濟同濟會、彰化縣日行一善慈善會今（1）日在彰化市老人文康活動中心舉辦「115年關懷街友寒士送曖愛心活動」，招待150位寒士，提供愛心餐點、義診、義剪，還有歌唱表演、川劇變臉及互動遊戲，讓街友們在寒冬中感受到社會的關懷與溫暖。

彰化國濟同濟會、彰化縣日行一善慈善會舉辦「115年關懷街友寒士送曖愛心活動」，讓街友在寒冬也能感受溫暖。（記者陳雅芳攝）

活動現場熱鬧又溫馨，志工們一邊分發熱騰騰的餐點，一邊關心每位街友的身心狀況。寒士們排隊領餐時，與志工互動笑聲不斷，有人邊用餐邊分享自己過往的故事，場面溫暖又有人情味。

廣告 廣告

除了餐點，現場還提供義剪與義診服務，專業團隊耐心地幫每位寒士檢查健康、修剪頭髮，讓寒士們不僅吃得飽，更照顧到身心健康。歌唱表演、川劇變臉與互動遊戲把現場氣氛炒熱，寒士們隨著音樂輕輕拍手、會心地笑著，短暫忘卻冬日寒冷，臉上洋溢久違的笑容。

國濟同濟會彰化A區會長賴政光表示，活動能順利舉辦，多虧許多愛心單位響應，有錢出錢、有力出力，希望寒士們在這特別的日子裡，能感受到社會的關懷與溫暖，讓冬天不再冰冷。

彰化國濟同濟會、彰化縣日行一善慈善會舉辦「115年關懷街友寒士送曖愛心活動」，讓街友在寒冬也能感受溫暖。（記者陳雅芳攝）

彰化縣日行一善慈善會理事長洪証雄說，這次活動的意義不只是物資捐贈，更重要的是讓弱勢街友感受到被重視與關懷，也希望透過愛心行動，引起更多人關心街友議題，讓愛心延伸到更多角落。

彰化縣新住民發展協會理事長李明輝指出，近來日夜溫差大，不少寒士露宿街頭令人憂心，希望藉由活動提醒社會大眾關注弱勢群體，共同傳遞溫暖與關懷。

活動也感謝眾多善心單位支持，包括賴政光耳鼻喉科診所、聯旺（勤進）國際仲介、阡興事務機器、彰化縣觀音蓮心慈善會、般若慈善會、李玉隆親友團、彰化縣大眾推廣協會、聖發珠寶銀樓、賀山興業、全國麗園大飯店、瑞發禮品公司。

彰化國濟同濟會、彰化縣日行一善慈善會舉辦「115年關懷街友寒士送曖愛心活動」，讓街友在寒冬也能感受溫暖。（記者陳雅芳攝）

彰化會社服主委黃進揮、群鷹國際同濟會、佳恩國濟同濟會、溪湖國際同濟會、彰化縣磺仁慈善事業、彰化縣富麗慈善會、彰化縣福星歌友協會、彰化市民代表會及李小龍功夫魔術川劇變臉等，共同讓寒士在寒冬中擁有溫暖、歡樂的新年記憶。