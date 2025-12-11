（有影片）／寒冬裡的暖流 台電彰化區處走訪社福機構 把愛送給弱勢

wm20251210190936145255

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】歲末年終，寒風凜冽，台電彰化區營業處今（10）日舉辦「歲末送愛，台電彰化區處暖流入心頭」公益關懷活動，為弱勢族群注入溫暖。此次活動共捐助縣內 3 家社會福利機構及 25 戶中低收入家庭，合計 11 萬元，涵蓋兒童、老人及身心障礙者，讓寒冬不再寒冷。

今（10）日上午，台電彰化區處處長王花蘭帶領區處同仁，親自前往私立慈愛教養院與彰化家扶發展學園，與院生互動、致贈關懷金。院生在王花蘭及同仁的陪伴下，臉上洋溢笑容，活動現場氣氛溫馨。

彰化家扶發展學園園長李國樑特別頒發感謝狀，肯定台電長期投入公益。李國樑表示，慢飛天使的發展路程漫長且辛苦，家長不僅要細心照顧孩子，還要承擔療育費用與家庭經濟壓力，有時甚至面臨親友責難或外界異樣眼光。希望社會能多一份理解、友善與耐心，用實際行動支持身心障礙孩子。

寒冬送暖，台電彰化區處走訪社福機構與弱勢家庭，捐出 11 萬元關懷金，將愛與溫暖送進每個需要的角落。（記者陳雅芳攝）

李國樑也指出，偏鄉資源有限，許多弱勢學童在教育上面臨挑戰。他希望透過企業與社會力量的投入，讓孩子在安全的環境中快樂學習、充分發揮潛能。此次台電的捐助，不僅提供實質協助，也象徵對弱勢兒童長期關注與支持。

台電彰化區處攜手台灣電力工會第十四分會，接著前往聖母聖心啟智中心及鹿港鎮公所，向鹿港鎮內弱勢群體及中低收入戶家庭發放慰問金。王花蘭表示，「寒冬送愛，不只電流，更有暖流」，希望以實際行動展現企業社會責任，也呼籲其他企業加入公益行列，讓社會關懷力量能更廣泛延伸。

王花蘭強調，台電不僅在縣內各角落設置服務據點，提供用電戶優質服務，也秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，關心在地弱勢族群。即使面臨能源價格高漲、經營壓力增加，台電仍持續投入公益活動，實際伸出援手，將關懷化為行動。

王花蘭她說，「我們希望透過實際行動，傳遞社會溫暖，也期盼更多企業與團體加入公益，共同打造一個互助友善的社會網絡。」