（有影片）／寒冬送暖不間斷 中華陽光推展關懷協會攜手北港朝天宮及社福團體送暖

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】秉持媽祖慈悲為懷、濟世助人的精神，中華陽光推展關懷協會於寒冬時節攜手地方宮廟、民意代表及多個社福團體，共同舉辦「媽祖心・關懷情 寒冬送暖關懷活動」，以實際行動關懷低收入戶、邊緣戶及弱勢家庭，傳遞社會溫暖與新年祝福。

中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢表示，協會秉持關懷弱勢、照顧長輩的初衷，持續深入社區，把實際的溫暖送到有需要的家庭與獨居長者身邊。這次活動是協會今年度首場大型關懷行動，特別準備白米、沙拉油及多項生活必需品，發送給北港、水林、口湖地區的弱勢家庭與獨居長輩。除物資關懷外，現場也結合多元貼心服務，包括邀請專業理髮師提供義剪服務、安排揮毫送春聯，以及及二手物找新主人活動，讓參與民眾在寒冬中感受到社會的溫暖與關懷。未來也將持續推動公益關懷行動，期盼凝聚更多社會力量。

副議長蔡咏锝服務處主任張明連表示，此次活動能夠順利舉辦，感謝所有志工夥伴與善心人士的熱情支持，看見長輩們安心、開心的笑容，就是我們繼續努力的最大動力。本次寒冬送暖活動共規劃三個場次，1月17日北港好收長青食堂、1月18日水林鄉海埔活動中心、2月7日雲林縣下崙興安代天府，依據各地實際需求提供多元貼心服務，活動內容包含愛心物資發放、二手物資媒合、義剪服務，以及邀請書法老師現場揮毫贈送春聯，陪伴鄉親在寒冬中感受溫暖，迎接嶄新的一年。

創會理事長、北港鎮民代表會主席黃美蘭特表示，特別感謝朝天宮捐贈物資及此次活動中熱心參與的書法家，於現場揮毫書寫春聯，將滿滿祝福化為一筆一畫，贈送給鄉親與長輩。透過書法藝術傳遞溫暖與希望，不僅增添年節喜氣，也讓受關懷的家庭感受到社會真誠的關懷與祝福；義剪志工以專業與愛心，細心為長輩整理儀容，讓他們感受到被關懷與尊重。感謝志工無私付出，讓活動更加圓滿，也讓溫暖真切走進每一位民眾的心中。

本次活動由中華陽光推展關懷協會攜手北港朝天宮、蔡咏鍀・黃美蘭聯合服務處、北港青溪婦女會、社團法人雲林縣心生活發展協會、雲林興安代天府、水林海埔活動中心、北港好收里辦公室、北港好收奉三宮、北港鎮公所、水林鄉公所、口湖鄉公所，以及雲林縣新住民姊妹協會、雲林縣口湖新住民姊妹協會等單位共同參與，展現公私協力、關懷在地的溫暖力量。

中華陽光推展關懷協會表示，本次活動特別感謝多位書法家與書畫老師熱情參與，以藝術傳遞溫暖與祝福。書畫老師包括：黃宇立、歐玲吟、蔡育宸、鄭麗卿、施美燕、吳育如、蔡春綢等老師，透過繪畫創作陪伴民眾、豐富活動內涵；書法老師則有：吳仁懋、蔡誠賢、陳美華、黃金滿、張素妙、王雅琪、唐繼晉、李招欽、呂金花、張素妙等老師，現場揮毫，將祝福化為一幅幅充滿溫度的作品。感謝所有老師無私奉獻專業與愛心，讓活動更具文化深度，也讓參與的鄉親與長輩留下美好而溫暖的回憶。

