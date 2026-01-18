（有影片）／寒冬送暖 花壇急難救助會宴請400弱勢圍爐

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節將近，對不少弱勢家庭來說，過年卻是一段壓力不小的日子。彰化縣花壇急難救助會今（18）日舉辦一年一度「圍爐宴」，席開33桌，邀請400多位需要幫助的鄉親提前圍爐，讓大家在年前能坐下來好好吃頓飯、感受被關心的溫暖。

花壇急難救助會今日舉辦一年一度的「圍爐宴」，席開33桌，邀請400多位需要幫助的鄉親一起圍爐吃好料。（記者陳雅芳攝）

吃在嘴裡暖在心裡！現場不只準備熱騰騰的年菜，每戶還能領到1,200元紅包，以及白米、麵條、牙膏等生活物資，減輕家庭負擔，也希望讓弱勢鄉親知道「你們並不孤單，社會一直都在」。

花壇急難救助會常務理事沈文盛表示，今年圍爐宴已經邁入第11年，特別邀請鄉內實際需要協助的200戶家庭、400多人參與，現場精心準備10道佳餚，希望透過一桌桌圍爐，把關懷送到每一個家庭，陪伴大家過一個比較安心、比較溫暖的年。

沈文盛也提到，活動能年年持續，源自救助會重要推手顧小鈴生前的用心與堅持。她長期投入地方公益，最放不下的就是弱勢家庭的生活困境，希望透過實際行動，讓需要幫助的人在關鍵時刻有人伸出援手。

臉書社團「花壇人俱樂部」版主陳元銘回憶，顧小鈴當年號召志工與地方仕紳一起投入暖冬圍爐，不只是辦一場活動，更希望讓弱勢鄉親感受到被尊重、被重視。她也為地方建設四處奔走，像斑鳩路的拓寬工程，都是她為鄉親安全與便利努力的成果。

顧小鈴雖於2017年離世，但她留下的關懷精神，仍持續在花壇發酵。陳元銘表示，救助會持續推動急難救助與弱勢關懷，就是希望把這份善意一棒一棒傳下去，陪伴更多家庭走過人生低潮，讓溫暖不只在過年，而是一整年都在。

「2026花壇讓愛充滿希望」公益圍爐活動採邀請實名制，現場除圍爐聚餐外，每位受邀家庭還可獲得生活物資與小紅包，並安排摸彩活動。此外，粉貓咪舞蹈工作室等團體帶來精彩表演，讓鄉親在歡樂氣氛中迎接新年，感受社會滿滿的關懷與溫暖。