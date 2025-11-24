（有影片）／專業咖一起開打！全牙盃邀請賽人潮翻倍、氣氛超熱

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2025「全國牙醫師盃桌球賽」（全牙盃）今年首度移師彰化舉行，邁入第八屆的賽事在彰基醫學中心總院長陳穆寬大力支持下全面升級，並首次擴大為「全國牙醫師盃桌球邀請賽」，吸引各專業公會、醫學大學與縣府隊共同參與，規模為歷屆之最。

第八屆「全國牙醫師盃桌球賽」今年首度在彰化舉行，吸引多個專業公會與醫學大學參賽，規模創下歷年新高。（彰基提供）

本次邀請賽參賽陣容龐大，總參賽人次突破六百，大幅超越往年紀錄，擔任邀請賽大會主席的彰基醫學中心總院長陳穆寬進一步指出，此次能與牙醫師公會全聯會攜手舉辦別具意義。他表示，醫師投入運動更能帶動全民參與，「希望透過全牙盃的升級，讓更多人感受桌球的魅力，培養規律運動的習慣。」

牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳表示，這是全聯會首次與醫學中心共同舉辦大型體育賽事，意義非凡。他感謝彰基與主委陳信利的大力支持，讓賽事順利擴大舉行，「不僅競賽精彩，選手之夜更促進跨界專業間的合作交流，展現社會共好的能量。」

本次裁判長、牙醫師桌球推廣協會常務理事蘇巨湧國手則指出，全牙盃已成為牙醫界年度重要體育活動。今年在執行長陳良誠醫師的規劃下，報名選手超過六百人次，盛況空前。他提到，牙醫聯隊今年初才在中區健保局30週年運動會奪下桌球冠軍，顯示醫療專業與運動風氣並行不悖。

競賽最終由陳良誠醫師領軍的「牙醫師全聯會桌球代表隊」奪下首屆邀請賽團體冠軍；陳良誠醫師也與中國醫藥大學產學長林殿傑教授搭檔，在學院組摘下冠軍，成績亮眼。

今年賽場佈置同樣成為亮點，主辦單位特別邀請紅點設計獎團隊打造賽事視覺，並推出吉祥物「拍仔」陪伴選手與家屬，成為現場合影焦點。主辦單位表示，全牙盃邀請賽不僅是一場體育競技，更象徵專業團體間的健康交流與友誼傳承，期盼透過活動推動全民愛上桌球、擁抱健康生活。