（有影片）／少子化與高齡化雙重挑戰 大葉大學跨足社區長照服務

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】面對高齡化社會來臨，大葉大學積極回應社會需求，於今（20）日36週年校慶之際，舉辦「含頤樂社區長照機構籌備處成立暨捐車典禮」，正式宣告投入高齡照護服務。校長方文昌表示，這是校園專業能量與社區需求結合的重要里程碑，期盼未來成為彰化地區重要的長照服務據點。

大葉大學成立「含頤樂」長照籌備處，正式跨足社區高齡照護服務。（記者陳雅芳攝）

大葉大學指出，校方歷經2年多籌設，於今（20）日校慶成立「含頤樂社區長照機構籌備處」，日間照顧中心預計明年4月正式提供服務，未來將提供護理、復健、認知訓練、休閒文康、交通接送、生活自立訓練、家屬諮詢、健康促進及飲食協助等多元服務，滿足長者與家庭實際需求。

典禮由長青大學及樂齡大學學員帶來氣勢磅礡的太鼓表演揭開序幕，現場氣氛熱鬧溫馨。活動中，諾貝爾眼科總院長張朝凱捐贈一輛福祉車，實際行動支持高等教育發展與在地日照服務品質提升。他表示，高齡化是全台共同面臨的課題，希望透過捐贈協助長者交通接送，提升社區照護的便利性。

方文昌指出，日照中心未來也將成為校內重要的實習基地，護理學系、視光學系、職能治療學系及運動健康管理學系等學生，將在專業教師與臨床人員指導下，參與評估、訓練與活動規劃，強化臨床實務能力，培養跨領域合作與同理心。

校方說明，該日照中心今年1月已取得衛生局籌設許可，目前完成建置與空間改裝，預計年後取得正式經營許可，4月正式營運。該大樓一、二樓規劃為日照中心，三樓以上為學生宿舍，實踐「青銀共居」理念，「含頤樂」之名也象徵青銀世代快樂相處、世代共融。

此外，SAE中華民國自動機工程學會亦於校內同步舉辦「第三十屆車輛工程學術研討會」，邀集產官學研專家交流車輛工程、電動車、自動駕駛及產業趨勢。中華汽車並捐贈一輛3.5噸ET35電動貨車，供大葉大學教學與研究使用，展現產學攜手培育人才的具體行動。