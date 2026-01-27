（有影片）／席開107桌 彰化縣「寒冬送暖．馬上有愛」春節圍爐

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】愛心不打烊！彰化縣政府今（27）日中午在全國麗園大飯店舉辦「寒冬送暖．馬上有愛」春節圍爐活動，由飯店贊助席開107桌，縣長王惠美陪同縣內弱勢家庭、獨居長輩及安置機構孩子圍爐，共享佳餚，也感受社會的溫暖。

彰化縣政府攜手全國麗園大飯店舉辦春節圍爐活動，邀請弱勢家庭、獨老長輩們，現場洋溢溫馨與關懷。（記者陳雅芳攝）

縣長王惠美在活動中表示，非常感謝全國麗園大飯店董事長李孟哲，這10年來每年都捐助百萬元以上，默默支持弱勢朋友，讓大家在過年前能感受到暖心關懷。王縣長說：「李董事長的善心真的很讓人敬佩，他的事業越做越好，但一直不忘回饋社會，值得我們學習。」

除了飯店的支持，泰和茂營建團隊和山記興業也提供價值約13萬元的432份物資給現場民眾。王惠美也提到，今年縣府收到社會各界捐贈的指定照顧弱勢物資，總價值超過1,200萬元，幫助身心障礙者、長者和經濟弱勢家庭，讓愛心遍布彰化每個角落。

王惠美說，春節期間縣府也提供「不打烊」服務，包括巡訪街友與弱勢民眾的「歲末寒冬 溫馨關懷」、定期發放熱食的「春節關懷情」、以及「幸福小舖-實物銀行」愛心物資發放。遇到急難狀況，也可以撥打自殺防治專線1925、生命線1995、兒少保護專線113或福利諮詢專線1957，隨時獲得協助。

李孟哲董事長表示，這10年來能和縣府合作服務弱勢朋友，他感到非常欣慰。未來將持續秉持父親教導的理念，把愛的力量傳遞出去，也歡迎更多企業和社會團體加入，讓寒冬中的每個角落都能充滿溫暖。

社會處指出，縣府整合公私部門資源，建立福利夥伴關係，透過實物給付和現金給付雙管齊下，整合人力、物力和財力，打造完善的社會安全網，保障弱勢族群的生活需求。期望愛與希望能遍布彰化每個角落，讓大家過個溫暖又安心的春節。