（有影片）／年還沒到先有年味！彰化榮家長輩動手做紅龜粿迎新春

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節腳步越來越近，為了讓榮家長輩提早感受過年的熱鬧氣氛，彰化榮家今（2）日特別邀請「樂多工作坊」屈阿貞老師，在春節前夕帶領住民一起動手做年節點心，親手製作象徵吉祥、團圓的紅龜粿，還有香氣十足的南棗核桃糕，在揉麵、攪拌之間，提前迎接滿滿祝福的新年。

農曆春節將近，彰化榮家舉辦年節點心手作活動，長輩在歡笑中動手做紅龜粿與核桃糕，讓長輩提前感受濃濃年味與團圓祝福。（彰化榮家提供）

活動現場氣氛溫馨又熱絡，屈老師一步一步耐心示範，紅龜粿先準備好粿皮，長輩們輪流捏團、秤重，再包入紅豆或綠豆內餡，搓圓後壓進抹好油的粿模裡，輕輕一敲，紅龜粿立刻成形，最後送進蒸籠蒸熟。

製作過程中，長輩們一邊動手，一邊聊起年輕時過年的點滴，有人分享小時候幫忙搗米、蒸粿的回憶，有人回想全家圍在灶邊等紅龜粿出爐的畫面，熟悉的味道與手感，讓過年的情感自然湧現。紅通通的紅龜粿一字排開，不只看起來喜氣洋洋，更承載著長輩對新年的期待與祝福。

至於南棗核桃糕，製作過程同樣考驗耐心。屈老師提醒，必須用中小火慢慢熬煮，並且固定同一個方向不停攪拌，隨著水分慢慢蒸發，原本稀稀的材料逐漸變得濃稠，顏色也越來越深。因為攪拌時間長，長輩們乾脆「接力上場」，你一下、我一下，互相提醒火候和力道，在輪流攪拌中培養默契，也多了不少笑聲。最後加入生核桃仁拌勻，倒入模具放涼定型，切塊後香氣立刻在現場瀰漫開來。

彰化榮家主任蘇再勝表示，透過年節手作活動，不僅讓長輩動手動腦、延緩退化，也能促進彼此之間的互動與情感交流，同時讓傳統飲食文化在生活中被看見、被延續。

蘇再勝說，未來彰化榮家也將持續結合民間資源與專業師資，規劃更多貼近長輩生活經驗的活動，陪伴住民在熟悉的文化氛圍與溫暖關懷中，安心迎接每一個重要節日，讓年年都有年味、日日都有人情味。