（有影片）／幸福佛音合唱團到彰化榮家獻唱 自創曲暖心陪伴長輩慶生

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】來自南投、以公益演出聞名的「幸福佛音」合唱團，今（3）日上午特別走進彰化榮家，以一場滿載愛與祝福的音樂饗宴，陪伴長輩提前迎接歲末佳節，也與12月壽星共同慶生。團員溫暖純淨的歌聲，讓榮家大廳洋溢著歡笑與感動。

幸福佛音合唱團今日到訪彰化榮家，演唱多首歌曲並舉行壽星慶生活動，現場氣氛熱鬧溫馨。（記者陳雅芳攝）

幸福佛音合唱團成立於2023年，團員中有逾半是退休人士，因熱愛歌唱而組成，並以「用歌聲溫暖人心」為宗旨，長期在全台各地舉行公益演出。此次受邀走進彰化榮家，團員們一早便精神奕奕抵達現場，帶著滿滿的關懷與祝福，希望用最真誠的歌聲陪伴住民長輩。

活動在合唱團獻唱的自創曲〈榮家之歌〉中正式展開。歌曲以八卦山麓的自然景致為引，描繪榮家四季風光及長輩日常生活的舒適環境。伴隨悠揚旋律，長輩們或輕閉雙眼、或微微點頭，彷彿在歌聲中看見熟悉的景象，再次走進記憶中的家鄉風景。

緊接著登場的〈榮家樂〉則以活潑輕快節奏帶動全場氣氛，曲中融入田中小鎮風土、地方馬拉松文化與傳統美食特色，讓歌曲更貼近長輩熟悉的生活感。幾位住民聽到熟悉地名時不由得笑出聲來，甚至跟著節拍輕輕踏步，感染力十足。演出後台上台下互動頻頻，掌聲不斷。

合唱團也精選〈三更門中映榮家〉、〈風吹花開花見你〉等歌曲，希望用歌聲陪伴長輩迎接新的歲月。每唱完一曲，團員都會向長輩問候：「覺得好聽嗎？」「今天有沒有比較開心？」長輩們則以燦爛笑容及熱情掌聲回應，氣氛溫馨又熱鬧。

「幸福佛音合唱團的歌聲，帶來的不僅是演出，更是一份溫暖的陪伴。」彰化榮家主任蘇再勝表示，兩首自創歌曲貼近榮家生活與情感，讓長輩深受感動，「長輩們聽得開心、玩得開心，就是我們最大的收穫。」

這場音樂慶生會在歌聲與祝福中溫馨落幕，不僅為12月的壽星增添難忘回憶，也讓所有住民在歲末時節感受到滿滿的關懷，度過一個充滿幸福感的美好上午。