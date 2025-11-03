（有影片）／幸福滿滿！二林農會發送國產牛乳 支持長者健康

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣二林鎮農會今（3）日將農業部補助的800箱國產保久乳送至綠色照顧站、外展班及社區弱勢長者手中，短短20分鐘即被領取一空。長者們拿到牛乳笑得合不攏嘴，也對本土酪農表達支持與感謝。

二林鎮農會將農業部補助的800箱國產牛乳送至綠色照顧站與社區長者手中，長者拿到手都笑開懷。（記者陳雅芳攝）

二林鎮農會長期推動「綠色照顧班」，今年榮獲「全國十大綠色照顧優良農民團體典範」。農會總幹事邱士平指出，二林鎮面積較大，為方便農村婦女與長者參與課程，除了鎮中心的3班，還設立香田、西斗等5個外展據點，提供保健指導、手工藝、農業知識與生活技能課程，深受社區居民好評。

此次農會向農業部申請到的800箱國產保久乳，專門發放給綠色照顧站、外展班學員、志工及社區弱勢長者，每人兩箱，共約400人受惠。邱士平強調，「核心目標在於支持台灣本土優質乳品，也讓長者健康得到照顧。」他指出，這些牛乳和羊乳全部來自台灣牧場，遵循國家安全標準生產，營養價值高且品質穩定，既滿足長者蛋白質與鈣質需求，也維護本土乳品市場。

二林鎮農會將農業部補助的800箱國產牛乳送至綠色照顧站與社區長者手中，長者拿到手都笑開懷。（記者陳雅芳攝）

二林鎮是四鄉鎮中唯一成立酪農產銷班的地區，目前共有25戶酪農，飼養7,104頭乳牛。雖然規模不及福興鄉、秀水鄉，但酪農戶數逐年增加，顯示當地酪農業仍具發展潛力。

邱士平說：「農會是全民的『好厝邊』，也是農民的靠山。希望透過這個計畫，長者能認識國產牛乳標章，日常多喝國產牛乳，補充營養、支持在地酪農。」

二林鎮農會將農業部補助的800箱國產牛乳送至綠色照顧站與社區長者手中，長者拿到手都笑開懷。（記者陳雅芳攝）

活動現場氣氛熱烈，不少長者推著小推車前來領取牛乳，也有家人陪伴。陳姓長者一早就到會場，她說：「能免費喝到國產牛乳，真的很開心，也覺得很幸福！」另一位林姓長者則表示，這不只是牛乳，更是社區對長者健康的關心，「拿到牛乳就像收到滿滿的心意。」

農會也安排志工現場示範牛乳保存與飲用方法，提醒長者注意保存期限與飲用方式，並分享營養小知識。邱士平強調，活動除了提供實質物資，更希望長者能養成飲用國產牛乳的習慣，健康與在地酪農都能受益。