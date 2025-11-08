（有影片）／幸福蔬果．花現永靖 永靖農業大集合 茄子洋香瓜與盆栽亮眼

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣永靖鄉農會今（8）日上午舉辦「幸福蔬果．花現永靖」農產品推廣行銷活動，不僅展出茄子、洋香瓜、苦瓜等新鮮蔬果，還有創意苔球及小品盆栽，吸引大批鄉親駐足。縣長王惠美讚許農會及農友辛勤耕耘成果，現場氣氛熱鬧歡欣。

永靖鄉農會舉辦「幸福蔬果．花現永靖」農產品推廣活動，展出新鮮蔬果與創意盆栽，表揚評鑑競賽獲獎青農。（記者陳雅芳攝）

「哇！這個苔球好漂亮，好像小小的森林！」永靖鄉福興國小的小朋友指著展台上的苔球盆栽驚呼，現場不時傳來歡笑聲。今（8）日上午，永靖鄉農會在農會大樓舉辦「幸福蔬果 花現永靖」活動，展出永靖鄉多元農產品，包括茄子、苦瓜、洋香瓜、巨峰葡萄，以及由青農與盆栽愛好者精心打造的苔球、小品盆栽，吸引鄉親熱情參與。

王惠美親臨會場，一邊與農友握手表示，永靖的農業不只苗木美，蔬果也非常亮眼。今年各項評鑑成績優異，看到大家努力的成果，真的很開心！王惠美特別恭賀永靖鄉農會及農友在洋香瓜、茄子、巨峰葡萄與番石榴等比賽中屢獲佳績，也對苔球及小品盆栽創意設計表達肯定。

永靖鄉農會理事長詹日新說，永靖不只是苗木之鄉，我們的茄子、洋香瓜今年在全縣評鑑中都名列前三名，真的很感謝鄉親一直以來的支持。」他幽默地呼籲大家：「有錢就存農會，讓農會繼續照顧大家！

活動現場除了農產品展售，還安排福興國小與永靖國小學生表演才藝，農會的農事產銷班、家政班、綠色照顧班及四健會也展示耕作成果與農業創意手作，吸引許多民眾駐足拍照、詢問栽培技巧。

青農現場販售的小黃瓜、花椰菜、番茄與洋香瓜，香氣四溢，許多民眾一邊挑選、一邊詢問「哪一種最甜？」或「這個怎麼種才會這麼漂亮？」活動氣氛溫馨又熱鬧。

永靖鄉農會總幹事陳翠玲表示，今年首次舉辦全縣苔球盆栽組合設計競賽，共60組參賽者巧妙將蝴蝶蘭、觀葉植物與苔球結合，展現創意與美感。前三名及優勝作品今早在活動現場展出，不少民眾邊拍照邊讚嘆「好療癒，像是把小小森林帶回家！」