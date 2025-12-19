（有影片）／建國科大美容系國際賽大放異彩 11冠加雙總冠軍超有感

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】在國際美業舞台上，有色彩的創意，也有青春的汗水，建國科技大學美容系師生參加「2025 TSIA 國際美業設計菁英賽」，在美甲、紋繡、整體造型與彩妝等多項競賽中表現出色，共榮獲11冠、3亞、6季，並拿下美甲與紋繡總冠軍，展現深厚實務教學成果與國際競爭力。

建國科大美容系師生參加「2025 TSIA 國際美業設計菁英賽」，榮獲11冠、雙總冠軍，實力獲國際評審肯定。（記者陳雅芳攝）

比賽的鐘聲響起，50分鐘的倒數像心跳般加快節奏。大二的謝智丞專注在宴會創意化妝作品上，手中的刷子滑過每一寸臉龐，他知道，這不只是比賽，更是自己與建國科大美容系七年的傳承的一部分。最終，他奪下學生組冠軍，延續了校系連七年的輝煌紀錄。

廣告 廣告

初次踏上國際賽場的大二張鈞賀，眼中帶著緊張與期待。男子左邊分髮型是他的挑戰，也是一場自我突破。當最後一剪落下，他的作品得到評審肯定，冠軍的榮耀在瞬間點亮了整個臉龐，也點燃了對未來的信心。

建國科大美容系師生參加「2025 TSIA 國際美業設計菁英賽」，榮獲11冠、雙總冠軍，實力獲國際評審肯定。（記者陳雅芳攝）

社會組的徐珺嫆在美甲設計上游刃有餘，多次奪冠，最終摘下美甲總冠軍。李美玲則在藝術花磚與沙龍粉雕項目中，用細膩手法呈現創意，每個細節都像是在講述她的故事。

建國科大美容系師生參加「2025 TSIA 國際美業設計菁英賽」，榮獲11冠、雙總冠軍，實力獲國際評審肯定。（記者陳雅芳攝）

現場最特別的，莫過於師生同台的畫面。柯舒比與指導老師鄭寶琪互換角色，一邊比賽，一邊教學，時而低聲交流，時而相視微笑，彷彿這座國際舞台也成了課堂的一部分。

這不只是技術的比拼，更是一場關於傳承的旅程。曾經在同一舞台上奪冠的校友蔣正中、曾泰獅回到母校，陪伴學弟妹、分享經驗。他們的故事提醒著每位學生，專業不只是技巧，更是一份對熱愛的堅持與傳承。

建國科大美容系師生參加「2025 TSIA 國際美業設計菁英賽」，榮獲11冠、雙總冠軍，實力獲國際評審肯定。（記者陳雅芳攝）

校方今（19）日辦理成果分享會，美容系主任蕭蓉禎說：「我們希望學生不只是會做作品，更能在舞台上自信地展示自己。」建國科大美容系也將繼續在實務導向教學與產學連結上耕耘，陪伴每一位學生，把青春的色彩、努力的汗水，延續到更遠的國際舞台。