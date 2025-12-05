（有影片）／建國科大美容系畢展「無盡視界」震撼登場

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】建國科技大學美容系暨美容科技研究所今（5）日舉辦2025年畢業成果展《Timeless 無盡視界》，學生用妝容、髮型和造型打造跨越時間、突破感官的沉浸式舞台秀。

建國科大美容系2025畢業成果展《Timeless 無盡視界》，學生以舞台妝髮與造型打造跨越時間的沉浸式視覺體驗。（建國科大提供）

這場成果展由五組大學部學生和一組碩士生共同演出，以「跨越時間、突破感知、穿越意識」為主題，用光影、材質、造型和舞台動作，講述一段沉浸式的造型故事。整場展演以《無盡視界》串聯六組作品，風格從冰晶羽翼、光影折射、幻象夢境，到深淵黑暗和宇宙循環，帶觀眾一起探索「視界」與「內在意識」。

廣告 廣告

技術面也很吸睛，學生們運用3D列印飾品、反射材質、多層次妝髮結構及創意服裝工法，讓造型更有舞台感。鄭寶琪、李慧玲老師負責妝髮與整體造型指導，丁秀毓老師則協助舞台編排，讓作品以劇場形式呈現，沉浸感滿分。

建國科大美容系2025畢業成果展《Timeless 無盡視界》，學生以舞台妝髮與造型打造跨越時間的沉浸式視覺體驗。（建國科大提供）

六組作品各有特色：冰羽：藍、白、銀打造冰晶純淨感，妝髮清爽俐落，加上銀光點綴，展現輕盈又堅韌的永恆美。碎光之境：以CD折射光為靈感，用光碟和光片創造碎光效果，亮粉髮型和光澤妝容讓光影在舞台流動。Phantasm：融合娃娃元素與鮮明色彩，誇張彩妝加上假髮、毛線堆疊，呈現虛實交錯的奇幻感。

NOX：黑絨與藍緞交織，在深色中透出微光，深色妝容融入湖水藍光影，象徵黑暗中的希望。Interlocking：圓環象徵能量循環，金屬與流蘇如星軌流動，綠黑服飾搭配星塵妝髮，3D列印飾品讓科技感更強，呼應宇宙循環。紅塵渡（碩士班）：以日本名劇《曾根崎心中》為靈感，結合藝妓白妝與台灣觀世音信仰，造型層層轉化，象徵靈魂淨化與超脫。

建國科大美容系2025畢業成果展《Timeless 無盡視界》，學生以舞台妝髮與造型打造跨越時間的沉浸式視覺體驗。（建國科大提供）

美容系主任蕭蓉禎說，畢業成果展展現學生從技術到美學的完整蛻變。今年還有首位日本研究生跨海就讀並參與演出，長谷川皓的《紅塵渡》把日本藝妓的「間」與台灣信仰的「境」融合，用7分鐘呈現花魁到七脈輪重生的過程，是台日文化碰撞的精彩創作。

整場成果展不僅展現美容系教育的廣度與高度，也讓觀眾看到學生的創意爆發力，妝髮造型、服裝和舞台編排完美結合，絕對是一場視覺饗宴。