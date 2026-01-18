（有影片）／引爆速度 彰化國際賽車節開幕 278台車同場競技

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化最受矚目的運動盛事—「2026 彰化國際賽車節」，由台灣極限賽車運動發展協會主辦，於1月17日至18日在田中高鐵彰化站區登場。18日中午開幕式由彰化縣長王惠美主持，現場舉辦方程式賽車競速表演及滑步車趣味競賽，站區道路瞬間化身城市賽道。

「2026彰化國際賽車節」於田中高鐵站區展開，278台賽車挑戰城市封街賽道，吸引大批觀眾感受引擎轟鳴與高速競技的震撼。（記者陳雅芳攝）

速度粉注意！今年賽事共有278台車同場較勁，較去年約250隊再成長不少。其中最年輕的參賽者林永程僅17歲，但車技純熟、架勢十足。現場人潮洶湧，並聚集多家美食攤位，讓遊客在享受競速盛宴的同時，也能品嘗彰化在地美食。

廣告 廣告

王惠美表示，國際賽車節今年邁入第5年，感謝議長謝典霖及所有議員對運動賽事與縣政的支持。今年競賽規模再創新高，匯集國內外數百位頂尖車手，吸引數萬名車迷與民眾到場。她也感謝所有贊助廠商與工作人員的辛勞，讓每年的賽事更加精彩。

「2026彰化國際賽車節」於田中高鐵站區展開，278台賽車挑戰城市封街賽道，吸引大批觀眾感受引擎轟鳴與高速競技的震撼。（記者陳雅芳攝）

王惠美指出，彰化不僅是傳統產業與農業大縣，也是汽車零組件產業重鎮。透過國際賽車節這項全台知名的運動賽事，結合地方產業、農業與觀光，不僅展現彰化文化底蘊，也讓民眾在感受競速激情的同時，認識彰化豐富多元的城市風貌。她邀請大家務必品嚐在地農特產品，欣賞彰化美麗景色。

彰化國際賽車節為台灣代表性的城市封街賽事，採用「U型反覆式賽段」設計，大幅提升過彎技巧與操控難度，不僅全面考驗車手實力，也讓觀眾近距離欣賞高速進出彎的精彩瞬間，感受引擎轟鳴與輪胎摩擦交織出的極限震撼。

「2026彰化國際賽車節」於田中高鐵站區展開，278台賽車挑戰城市封街賽道，吸引大批觀眾感受引擎轟鳴與高速競技的震撼。（記者陳雅芳攝）

彰化城市暨觀光發展處表示，本次活動不僅是賽車競技，更結合農業、產業與觀光，打造城市型賽車嘉年華。活動規劃多元展區，展示美食、農業與汽車產業能量，並整合資源吸引國際車手參與，促進產業鏈結合，進而帶動觀光發展。