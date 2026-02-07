（有影片）／弱勢家庭不孤單 彰化鄉土文化學會第四年送暖溫暖

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】過年前最怕的是冷清與壓力，但在愛心陪伴下變得不一樣。農曆年前夕，彰化縣鄉土文化學會號召各界善心力量辦理「關懷感恩送暖」活動，發放民生物資給200戶弱勢家庭，並結合音樂與書法迎春，讓寒冬充滿人情味。

農曆年前，彰化縣鄉土文化學會送暖200戶弱勢家庭，讓弱勢家庭提前感受年節氣氛。（記者陳雅芳攝）

農曆年前夕冷氣團報到，但活動現場卻暖意十足。彰化縣鄉土文化學會在理事長葉繼元號召下，攜手各界善心人士舉辦「關懷感恩送暖」活動，今年共準備民生物資發送給200戶低收入戶及邊緣戶家庭，讓不少家庭在年關前減輕生活壓力，也感受到被惦記的溫度。

廣告 廣告

今（7）日現場一早就有不少民眾提早報到，大家互相寒暄、排隊領取物資，氣氛像小型社區團圓。彰化縣議員李成濟、花壇鄉民代表葉尚雯、陳新興等人也到場關心，逐一向民眾致意問候。

農曆年前，彰化縣鄉土文化學會送暖200戶弱勢家庭，讓弱勢家庭提前感受年節氣氛。（記者陳雅芳攝）

除了發放白米、泡麵、罐頭與生活用品外，主辦單位特別安排薩克斯風現場演奏，悠揚旋律在會場迴盪，許多長輩邊聽邊點頭，臉上露出難得笑容；另一側書法老師揮毫寫春聯，「平安」、「吉祥」、「福到」等字句一張張送到民眾手中，小朋友興奮幫忙拿墨、晾春聯，大人則仔細挑選要貼在家門口的祝福，年節氣氛提前升溫。

葉繼元表示，今年受助家庭比往年增加約80戶，顯示經濟壓力仍在，不少家庭其實很努力生活，但突發狀況或收入不穩讓日子變得吃緊。所有名單都是透過各村村長與社區理事長通報整理，希望把資源送到真正需要的人手上，「至少過年前，可以安心一點、好好吃頓飯。」

農曆年前，彰化縣鄉土文化學會送暖200戶弱勢家庭，讓弱勢家庭提前感受年節氣氛。（記者陳雅芳攝）

現場一名受助媽媽說，孩子還在讀書，最近工作時數減少，過年開銷讓她很擔心，「拿到物資真的鬆一口氣，也覺得有人在關心我們。」也有長輩拿著春聯開心表示，今年家門口終於能貼上新的紅紙，看起來就有過年的感覺。

葉繼元指出，學會平時推廣地方文化與歷史，但文化不只是展覽與活動，更是人與人之間的關係與互助，因此每年都堅持辦理送暖，希望把藝術、文化與公益結合，讓關懷成為生活的一部分。

他也期盼未來能串聯更多民間力量，持續照顧弱勢家庭，讓善意在社區裡慢慢擴散，「只要有人願意多關心一點，這個社會就會更溫暖一點。」