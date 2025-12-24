（有影片）／一張任務卡 聖誕節不只收禮物 朝興國小先學做好事

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為深化品德教育、營造溫馨正向的校園氛圍，朝興國小於聖誕節前夕辦理「聖誕傳愛?好品德行動」，巧妙結合節慶意象與生活化品德實踐，透過一系列具體可行的行動任務，引導學生在真實生活中學習感恩、分享與關懷，讓品德教育不再停留在口號，而是成為孩子能親身參與、實際感受的學習歷程。

做好事才能拿禮物！朝興國小聖誕前夕推出品德行動，孩子用善行換回最暖的聖誕祝福。（記者陳雅芳攝）

校園中洋溢著濃厚的聖誕氣息，孩子們臉上帶著期待與自信的笑容，手中緊握著一張張完成的「好品德任務卡」，準備分享屬於自己的善行故事。校長郭書源今（24）日表示，本次活動以「好品德任務卡」為核心設計，學生早在活動前一週，就已在班級中依照任務內容展開行動，將品德教育落實於日常生活中。

郭書源指出，任務內容依不同年級量身設計，低年級以「說謝謝、分享關心」為主，中年級著重「主動幫助、遵守秩序」，高年級則加入「關懷他人、承擔責任」等進階行動，例如協助同學、維護環境整潔、給予同儕鼓勵或關心需要幫助的人，讓每位孩子都能在能力範圍內找到實踐善良的方式。

郭書源指出，學校長期重視學生品格與生活教育，透過節慶結合品德行動，能讓孩子在真實情境中學會關懷他人與自我反思，這樣的學習才能真正內化，成為陪伴孩子一生的重要能力。

活動中，家長會長翁健元主動擔任神秘嘉賓，並親自準備聖誕小禮物與學生互動，傾聽孩子分享完成任務的心得。翁健元表示，看見孩子自信分享善行，深刻感受到學校對品德教育的用心，也很榮幸能以實際行動支持學校，成為孩子學習善良與付出的榜樣。

教導主任陳欣佑指出，此次依學生年齡與能力差異，設計低、中、高年級不同層次的好品德任務卡，讓每位孩子都能在生活中找到實踐善良的機會，並透過分享與肯定建立自我價值感，讓品德教育從「被教導」轉化為「主動實踐」。

參與活動的五年級學生小妍分享，完成幫助同學的任務後，覺得自己變得更有責任感；六年級學生小心也表示，原來做好事不只是為了得到禮物，而是能讓自己與他人都感到快樂。