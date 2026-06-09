（有影片）／強化打詐戰力！彰化刑警大樓動土 直攻虛擬貨幣犯罪

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（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣警察局因應組織編制擴大，以及近年科技犯罪、詐騙案件型態快速翻新，縣府斥資3億1559萬元，在現有警察局旁規劃興建一棟地下1層、地上5層的刑事警察大樓，今（9）日舉行動土典禮，由縣長王惠美主持，工程預計2028年7月完工啟用，屆時將成為六都以外少數設有獨立刑警辦公大樓的縣市之一。

為強化科技犯罪偵查與打詐能量，彰化縣興建刑事警察大樓，今日動土，推動警政現代化再升級。（記者陳雅芳攝）

王惠美表示，隨著詐欺、洗錢及虛擬貨幣犯罪手法不斷演變，傳統偵查模式已面臨挑戰，因此這次新建大樓特別導入科技化偵查需求規劃，未來將整合刑事警察大隊及各外勤、業務單位進駐，打造更集中、更專業的偵查量能。

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她指出，新大樓將建置「科技犯罪偵查機房」，強化追蹤虛擬貨幣金流、手機鑑識、資通訊設備解密及網路平台大數據分析等能力，透過科技工具提升偵查效率，讓警方在面對新型態犯罪時能更即時掌握線索、精準打擊犯罪，全面守護民眾財產安全。

為強化科技犯罪偵查與打詐能量，彰化縣興建刑事警察大樓，今日動土，推動警政現代化再升級。（記者陳雅芳攝）

彰化縣警察局進一步說明，新建刑警大樓內部將設置高科技打擊犯罪資訊室、現代化蒐證器材室、通信監察室及偵詢室等專業空間，並優化辦公與偵查動線設計，使各單位運作更順暢、資訊整合更即時，進一步提升整體偵查效率與協作能力。

彰化縣警察局表示，隨著刑事警察大隊搬遷至新大樓，原本位於警察局總局內的辦公空間將獲得有效釋放，不僅可改善長期空間擁擠問題，也有助於整體行政運作更具彈性與效率。

為強化科技犯罪偵查與打詐能量，彰化縣興建刑事警察大樓，今日動土，推動警政現代化再升級。（記者陳雅芳攝）

此外，該基地原為舊警察宿舍，長期閒置後拆除並作為臨時停車使用，經縣府長期規劃與盤點後，正式啟動新建工程，象徵彰化警政基礎建設升級，也代表在科技偵查與智慧警政推動上邁向全新里程碑。