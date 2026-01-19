（有影片）／彰化公益捐血抽6000元黃金 清晨4點就有人排隊

20260118201051_0_1c21ee

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣榮華慈善會今（18）日在彰化市家樂福廣場舉辦「寒冬捐熱血、開心抽黃金」公益捐血活動，主打捐血就有機會抽中市價高達6000元的黃金飾品，消息一出即引發關注，活動尚未開始，現場便湧入大批民眾排隊挽袖捐血，隊伍一度延伸數百公尺，場面壯觀。

本次活動規劃多項好禮回饋，其中捐血500CC可獲得1000元禮券，並可參加黃金抽獎，獎項包含金元寶、金幣、平安龜等黃金飾品共9份，另備有手機、除濕機、吸塵器及耳機等實用大獎，吸引不少民眾直呼「太划算」。

來自埔鹽鄉的王姓民眾清晨4點就與妻子到場排隊，成為現場最早報到的捐血人。他表示，自己捐血已有10多年、累計30多次，幾乎每次都捐500CC，「這次捐血還能抽黃金，真的很吸引人，希望能夠幸運中獎。」

現場也有民眾笑說，近來黃金價格居高不下，「現在黃金真的很貴，能一邊做好事、一邊碰碰運氣抽黃金，很有意義。」

捐血就能救人還可抽黃金！彰化縣榮華慈善會舉辦捐血活動，結合黃金抽獎吸引人潮，在寒冬為血庫注入即時救援能量。（記者陳雅芳攝）

榮華慈善會理事長紀家柔指出，今年是活動邁入第10屆，每年都獲得民眾熱烈響應，今年特別以「抽黃金」作為活動亮點，取其「黃金救援時間」的諧音，希望號召更多人於血庫最吃緊的冬季挺身而出，即時挽救生命。

紀家柔也強調，捐血不僅是單純的公益行動，更是實際挽救生命的重要力量。每一袋血液，都是急診、手術室與病房中不可或缺的關鍵資源，能即時幫助車禍傷患、重大手術病人、癌症治療患者及長期輸血需求者，為無數家庭撐起生的希望。

她指出，捐血是一項安全且對身體無負擔的善行，透過定期捐血，不僅能促進新陳代謝，也有助於培養民眾關心社會、互助互愛的正向力量。尤其在寒冬期間，天氣寒冷導致捐血人數下降，血庫存量經常拉警報，此時民眾挽袖捐血，更顯得格外珍貴。

紀家柔表示，希望透過這次活動，讓更多人了解「捐血就是救人」，每一次伸出手臂，都是為他人爭取黃金救援時間，也讓愛心在城市中持續流動。