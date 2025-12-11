（有影片）／彰化初選白熱化 邱建富端出五吉幸福政策

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民進黨彰化縣長黨內初選進入最後白熱化階段，擬參選人邱建富今（11）日公布「五吉幸福」政策主張，從長者照顧、育兒支持、托育量能到青年創業與安居等五大面向提出具體承諾。他表示，政策核心目標是要讓「彰化人五吉、富足又幸福」，並強調「好政策不分藍綠，只要對鄉親好，就該延續、甚至加碼。」

民進黨彰化縣長初選進入白熱化，邱建富公布「五吉幸福」政策，從長者照顧到青年安居提出五大施政方向，主打全齡照護。（記者陳雅芳攝）

近期有部分輿論將彰化市敬老春節禮金6,000元歸功於現任公所，邱建富特別澄清，敬老禮金制度早已行之有年，而從5,000元提高到6,000元，則是他擔 任市長期間提出並落實的政見。

邱建富指出，若當選縣長，將最優先推動「老人健保免費」，協助長者減輕最基本的醫療支出。針對縣內現行的「長青幸福卡」，他宣布將全面升級：點數從1,000點加倍為2,000點，單次扣點上限自100點提高至200點，使用範圍從交通延伸至運動、藝文、生活等領域，他強調，要讓長輩「不是只有領卡，而是每天都用得到、真的有感。」

邱建富提出「萬萬歲生育補助」，配合中央明年上路的10萬元生育補助，彰化縣政府將再加碼10萬元，使新手家庭一次可領20萬元，以降低育兒初期的經濟壓力。

此外，原本提供0至3歲幼兒使用的「童萌卡」也將升級延伸至6歲，點數提高為12,000點。他強調，政府應陪伴家庭育兒，「要生、敢生、敢養，政府要一起幫你養。」

因應家長夜間與臨時需求，邱建富規劃設置24小時臨托中心，同時強化日間臨托及延托服務，提供夜間與突發狀況托育。他也承諾擴大2歲專班及提升公共托育量能，讓家長能安心工作，幼兒能獲得穩定照顧。

邱建富指出，青年創業與青農返鄉普遍面臨資金與技術門檻，因此將成立3億元青年基金，提供創業輔導、設備補助及技術資源，協助青年願意回彰、留在彰，進而提升地方產業升級動能。

他表示，將透過精算未來30年就學人口變化，重新盤點校地使用需求，啟動「校地再生」計畫，打造青年社會住宅，不僅提升校地效益，也讓青年在彰化能「住得起、住得好」。

邱建富強調，「五吉幸福」政策涵蓋長者、青年、新手爸媽，是一套完整的全齡照顧計畫。