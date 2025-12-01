（有影片）／彰化婦女DIY彩繪保溫杯 溫芝樺帶大家「把溫度帶走」

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】值歲末時節，彰化市青溪婦女協會今（1）日在彰化生活藝文館舉辦婦女終身學習彩繪DIY活動，由理事長溫芝樺帶領120名會員，以蝶古巴特技法手作「專屬拼貼保溫杯」，象徵將溫暖與力量帶回家，也反映婦女學習及市民能量的延續。

彰化市青溪婦女協會舉辦彩繪DIY，手作保溫杯象徵「把溫度留下、把力量帶走」，傳遞溫暖與學習力量。（記者陳雅芳攝）

活動現場，會員們在指導下，透過蝶古巴特技法在保溫杯上拼貼個人化圖案，創作過程中充滿歡笑與交流。溫芝樺表示，保溫杯不僅是手作作品，更象徵「把溫度留下來，把力量帶著走」，如同婦女學習、市民能量，都需要累積與延續。

溫芝樺長期深耕婦女培力與勞工教育，並擔任彰化市青溪婦女協會理事長，其推動多元課程的成效獲地方肯定。彰化縣青溪婦女總會長鄭汝芬指出，溫芝樺多年投入青溪體系，不論在社區、工會或婦女課程中都十分用心，「她的藝術底蘊深厚，每次與會員分享作品，都能感受到她的溫度與細膩，是難得的民代。」

彰化縣政府參議柯呈枋也表示，過去在職訓及活動場合中，多次收到溫芝樺親手製作的蝶古巴特作品，「既美又實用，也能看出她對課程與市民的用心」，對她在婦女教育上的表現相當肯定。

溫芝樺指出，許多家庭主婦長期承擔照顧責任，常把自己放在最後。透過第二專長課程，她希望協助婦女重新找回興趣與自信，「婦女成長，是家庭的養分，也是城市前進的重要動能」。過去多年，她在工會推動各類學習課程，陪伴不少勞工重新學習、尋找方向，也有學員因課程跨足文創市集、成為手作講師，甚至透過副業改善家庭經濟，成為地方成功案例。

溫芝樺表示，希望這份象徵溫暖的保溫杯，就像大家共同守護的彰化，「溫暖、知性、有力量」。她期盼未來能與更多鄉親攜手，讓能量持續「保溫」，打造更具質感與深度的城市。

值得注意的是，溫芝樺從政前曾是具專業證照的花藝老師與包裝設計師，長期投入美感教育，因此更擅長將藝術融入生活。她強調，只要願意踏出一步，每位婦女、勞工與市民都能創造自身價值。