（有影片）／彰化媽祖祈福文化節 13尊媽祖齊聚社頭枋橋頭天門宮祈福

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「2025彰化縣媽祖祈福文化節」將於11月21日至23日在社頭枋橋頭天門宮隆重登場，今年共有13尊媽祖齊聚，系列活動結合宗教、藝文與在地產業，展現彰化深厚的信仰文化與地方魅力。

2025彰化媽祖文化節即將登場！11月21日至23日，13尊媽祖齊聚天門宮，熱鬧祈福一波接一波。（記者陳雅芳攝）

一年一度的宗教盛事「2025彰化縣媽祖祈福文化節」今（7）日上午舉行宣傳會，縣長王惠美、社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊及縣內12間宮廟代表共同出席，宣告活動即將於11月21日至23日熱鬧展開。今年由枋橋頭天門宮擔任爐主宮廟，三天活動中共有13尊媽祖齊聚一堂，讓信眾一次祈願國泰民安、護佑平安。

王惠美表示，今年文化節有四大亮點。首先，適逢天門宮建宮270週年，特別結合媽祖祈福文化節舉辦文物特展，展出珍貴的泥塑千里眼與順風耳，造型極為少見，十分適合學校安排戶外教學參觀。其次，推出「13間宮廟平安符集章活動」，可選擇使用手機數位集章或紙本集章，集滿5枚即可在天門宮兌換精美紀念禮。

活動將於11月21日上午10時在社頭枋橋頭天門宮舉辦駐蹕典禮，13間宮廟包括田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、王功福海宮、芳苑普天宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮及溪湖福安宮將共同會香合爐。晚間7時，由「亞洲最傑出藝人獎」得主孫翠鳳領銜明華園戲劇總團演出《紅塵菩提》。

王惠美指出，11月22日上午9時，13尊媽祖將展開車行繞境社頭街區，陣頭與鑾轎巡行全鄉祈福，晚間由國際火舞團帶來震撼表演。11月23日下午4時將舉行聯合祈福典禮，並擲筊選出明年爐主宮廟，晚間7時壓軸登場的「媽祖祈福晚會」則邀請知名歌星演出並舉辦摸彩活動，獎品包括55吋電視、冰箱、洗衣機、氣炸鍋等好禮。

枋橋頭天門宮創建於1755年，至今已有270年歷史。相傳施世榜奉媽祖像自鹿港天后宮分香建廟，清乾隆年間地方組成「七十二聯庄」共同迎請媽祖庇佑鄉里。天門宮內供奉各庄媽祖神像，象徵團結護庄的信仰精神，廟中「海國安瀾」匾額更是歷史見證。

「2025彰化縣媽祖祈福文化節」詳細活動資訊，請上彰化縣文化局官網查詢：https://www.bocach.gov.tw/MAZU/