（有影片）／彰化孔廟變身詩與科技樂園！XR導覽超吸睛

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（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為迎接彰化孔子廟建廟300周年，彰化縣政府今（9）日上午在縣府中庭舉辦宣傳記者會，由縣長王惠美主持，正式宣布「2026彰化詩歌節暨彰化孔子廟建廟300周年紀念活動」，將於6月13日在彰化孔子廟盛大登場，邀請全國民眾走入古蹟，一同吟詩、聽詩、賞詩、玩詩，感受三百年文化底蘊。

為迎接彰化孔子廟迎建廟300周年，縣府將於6月13日舉辦詩歌節，結合展演、闖關與數位導覽，邀民眾共襄盛舉。（記者陳雅芳攝）

王惠美表示，彰化孔子廟不僅是重要文化資產，更承載彰化三百年歷史記憶與人文精神。今年詩歌節以「古今交響．詩派對」為主題，融合詩歌、藝術、古蹟、教育、生活美學及數位科技，透過多元展演與互動體驗，讓文化走入日常、貼近民眾生活。

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她指出，今年活動最大亮點為導入XR延展實境技術的「彰化孔子廟及周邊文化景點數位導覽系統APP」，串聯孔子廟及周邊文化場域，結合導覽解說、觀光推廣與互動解謎體驗。民眾於6月13日至6月30日期間下載APP並完成闖關任務，即可兌換限量紀念好禮，包括「可愛動物造型擦手巾」及「彰邑散策文青後背包」，打造兼具趣味與文化深度的智慧旅遊體驗。

為迎接彰化孔子廟迎建廟300周年，縣府將於6月13日舉辦詩歌節，結合展演、闖關與數位導覽，邀民眾共襄盛舉。（記者陳雅芳攝）

文化局表示，活動當日將邀集詩社、學校、文學家、音樂人及青年團隊接力演出，以詩歌吟唱、音樂及舞蹈等形式，呈現跨越古今的文化對話。同時規劃「詩詞闖關－詩路挑戰大進擊」，設計「叫我組詩爺」等創意關卡，讓民眾在孔廟古蹟空間中邊走邊學、邊玩邊體驗。完成8道關卡者，還可參加超過900份獎品的摸彩活動，並同步參與「詩光好市集」，感受文創與生活美學交織的市集氛圍。

此外，今年也推出「儒風三百．經典同行」論語經典會考活動，邀請學子挑戰《論語》口試接龍，通過指定題數者可獲頒獎狀及精美紀念品，包含側背包、野餐墊、彰化孔子廟立體卡片及榕樹鑰匙圈等，藉此深化儒學教育與文化傳承。

為迎接彰化孔子廟迎建廟300周年，縣府將於6月13日舉辦詩歌節，結合展演、闖關與數位導覽，邀民眾共襄盛舉。（記者陳雅芳攝）

文化局進一步指出，活動現場亦將展出「風中之詩－行走之間，與詩相遇的戶外詩意展」，以及「三百風華．藝繪孔子廟」寫生比賽15件優勝作品展，展期自6月13日至6月30日。