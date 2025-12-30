（有影片）／彰化孕媽咪有福！「好孕卡＋生育補助＋童萌卡」全升級

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣人口持續下滑，縣府今（30）日在記者會中宣布啟動「友善育兒行動3.0」，推出好孕卡、生育補助加碼及童萌卡三大措施，從孕期、產檢到幼兒育兒，提供全方位支持，期望透過實質幫助與友善政策，鼓勵年輕家庭安心成家、迎接新生命。

彰化縣「友善育兒行動3.0」上線，從孕期到幼兒育兒提供補助與便利，支持年輕家庭成家。（記者陳雅芳攝）

彰化縣長王惠美表示，明（115）年起正式推動「好孕卡」，只要孕婦設籍彰化即可申請，未取得國籍的新住民孕婦若配偶設籍彰化，也在申請範圍內。「好孕卡」提供14次公費產檢，每次產檢可獲得500元電子票證（悠遊卡）補助，最高可補助7000元。

廣告 廣告

補助可靈活運用於產檢交通接駁、加油、充電，或在藥妝店、醫療院所購物，目標是減輕孕媽咪經濟與交通負擔，鼓勵定期產檢，全面守護母嬰健康。

衛生局長葉彥伯指出，目前僅有少數縣市推出「好孕」專車接送服務，而彰化的「好孕卡」補助金額較高，且涵蓋更多元的交通工具與使用範圍，以去年孕婦人數估算，約有7000名孕婦將受惠。他強調，這項政策結合交通便利與經濟補助，是全國少見的創新舉措，讓孕婦在孕期就能感受到縣府的關懷。

彰化縣「友善育兒行動3.0」上線，從孕期到幼兒育兒提供補助與便利，支持年輕家庭成家。（記者陳雅芳攝）

針對生育補助，王惠美宣布明年起採「生越多、補助越多」方案：第一胎3萬元、第二胎5萬元、第三胎（含）以上8萬元，民眾在戶政事務所辦理登記時即可一併申請。王惠美表示，希望透過這樣的實質鼓勵，讓年輕家庭願生、敢生，也為縣內人口發展注入活力。

「童萌卡」政策也將延續，今年已發放給1至3歲幼兒的卡片，家長可用於購買嬰幼兒必需品。未來，縣府計畫將童萌卡納入早期療育院所使用，讓育兒政策更加完善，照顧幼兒健康發展及早期教育需求。

悠遊卡董事長林志盈表示，彰化縣全國首創的童萌卡至今已突破2萬張，點數領用率高達9成，由縣府投入2億元預算補助家長，也為在地店家帶來龐大商機。

彰化縣「友善育兒行動3.0」上線，從孕期到幼兒育兒提供補助與便利，支持年輕家庭成家。（記者陳雅芳攝）

王惠美強調，明年推出的「好孕卡」更創新結合產檢服務，孕婦在產檢時透過與診所連線的「超級悠遊卡」即可即時獲得每次500元補助，便利性及效率均創全國之先。