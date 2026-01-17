（有影片）／彰化家扶寄養家庭迎新春 團圓圍爐溫暖滿溢笑聲

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化家扶今（17）日舉辦「寄養家庭迎新春圍爐餐敘暨兒少保委會35週年慶」，近180名寄養家庭與孩童齊聚一堂，共度溫馨團圓時刻，紅包、禮物與88個小小心願讓現場笑聲不斷。

彰化家扶中心邀請寄養家庭與兒少共度圍爐餐敘，孩子們與寄養家庭共享溫馨團圓時刻。（記者陳雅芳攝）

彰化家扶深耕地方六十年，長期承辦縣府寄養安置業務，培訓許多家庭照顧需關懷的兒少，陪伴受虐、失依及家庭功能不足的孩子走過人生低谷。每逢過年，有些寄養兒少無法回家團聚，兒少保委會便發起這場「家外有家」的圍爐餐敘，讓孩子們感受溫暖與關愛。

活動現場，彰化縣長王惠美逐桌關懷寄養家庭，送上祝福與勉勵；孩子們則收到了每人壹仟元紅包、豐富新年禮品，以及圓夢的新年小禮物。88個小小心願在這一天被實現，溫馨與感動洋溢整個會場。

琳琳與萱萱是一對姊妹，因父母涉毒入獄而被迫分開安置在不同家庭。這次圍爐餐敘，她們首次再度團聚。妹妹萱萱緊抱姊姊不放，兩人在寄養父母陪伴下圍著熱騰騰的火鍋，分享過去一年的點滴，重新感受到「被愛」的力量。

長期支持寄養活動的企業也功不可沒。「史丹福國際教育機構」徐伴麗執行長連續十年響應圍爐活動，陪伴孩子度過寒冬；威楷營造、賀山企業、迪暘有限公司等在地企業與善心人士也慷慨捐助，讓活動順利舉行。

王惠美表示，寄養家庭是兒少重要守護力量，縣府將持續與民間合作，確保每位孩子都能在安全與愛中成長。彰化家扶主任王震光則指出，今年適逢彰化家扶60周年與兒少保委會35周年，象徵「愛不止息，一馬當先」。他呼籲有心的家庭加入寄養行列，共同陪伴孩子茁壯。

寄養家庭招募專線：04-7272085（寄養組），條件：年齡25歲以上、居住彰化縣、國中以上學歷、家庭安全及空間充足。