（有影片）／彰化市四大公有市場聯合促銷 加倍券100換200拚買氣

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】年底買菜最划算！彰化市公所將於12月19、20日及12月26、27日在民生、華陽、民權及南門四大市場舉辦年終促銷活動，民眾可用100元兌換200元加倍券，並有機會抽中市場造型娃娃，快來逛市場搶好康。

彰化市四大市場年終促銷，加倍券100元換200元，還能抽人氣市場造型娃娃，快來逛市場搶好康。（記者陳雅芳攝）

為活絡彰化市傳統市場經濟，彰化市公所將於12月19、20日及12月26、27日，連續兩個星期五、六，在民生市場、華陽市場、民權市場及南門市場等4處公有市場，舉辦「彰化市114年市場聯合促銷活動」。活動結合經濟部「好事減碳、綠色消費愛地球」理念，延續「2025傳市品牌－眾星雲集．好市加倍券」行銷主題，推出超值加倍優惠，吸引民眾進市場消費。

市公所表示，本次活動共準備2,400張加倍券，民眾只要以100元現金，即可兌換價值200元的加倍券，等同消費金額直接翻倍，回饋相當有感，盼能藉此帶動市場買氣，提升攤商收益。

除加倍券優惠外，市公所也加碼推出抽獎活動。自12月19日起至12月31日止，民眾只要到4處公有市場採買，拍下購物照片並上傳至彰化市公所Facebook粉絲專頁，標註採買的市場名稱，即有機會抽中人氣「市場造型娃娃」。娃娃共有青江菜、鯖魚、香菇、青花椰菜、小雞腿、雞及白花椰菜等7種可愛款式，增添活動趣味與話題性。

市長林世賢指出，本週適逢冬至，年終促銷期間將準備冬至湯圓與民眾分享，象徵團圓、圓滿及添歲的幸福感。他也提醒，年節應景商品在傳統市場皆有販售，呼籲民眾多加利用市場採買，逐步為過年消費暖身。

彰化市公所進一步說明，今年5月經濟部商業發展署辦理「2025傳市品牌－眾星雲集．好市加倍券」全國聯合行銷活動，彰化市民權及華陽市場亦參與其中，藉由宣導自備環保購物袋、環保杯，落實綠色消費理念，獲得民眾熱烈迴響。

未來，市公所將持續結合加倍券活動及環境部減塑政策，在4處公有零售市場同步推廣環保消費，並透過「100元換200元」模式提升消費誘因，創造在地話題熱度，帶動市場商機。