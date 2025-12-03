（有影片）／彰化市國小田徑錦標賽熱力開跑 270名小將奔馳競技場

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市第43屆國民小學田徑錦標賽今（3）日在南興國小登場，來自16所學校、近270名小選手齊聚競技場，展開一場精彩激烈的體育盛會，從跑道、跳遠沙坑到接力區，各項比賽依序展開，小選手們展現平日訓練成果，賽況精采激烈，場邊掌聲與加油不斷。

彰化市第43屆國民小學田徑錦標賽熱力開跑，來自全市16所國小270名小將奔馳競技場。（記者陳雅芳攝）

市長林世賢在開幕式上表示，這項賽事由彰化市公所主辦、由市內各國小輪流承辦的年度體育盛事，迄今已有43年歷史，不僅是各校展現訓練成果的重要舞台，也是推動學童體育發展的指標性活動。

林世賢說，田徑錦標賽的創辦初衷，是希望強化國小體育教育，促進學童身心發展，同時發掘具潛力的田徑人才。他指出，透過跨校競賽，不僅能讓選手彼此交流、觀摩學習，也能讓承辦學校展現校園特色，形成良性循環與傳承。

林世賢表示，透過賽事不僅能發掘田徑人才，更讓孩子有機會到不同學校交流，觀摩各校特色與訓練方法，也讓承辦學校能展現自身的教育成果與校園文化。「孩子在場上努力奔跑的模樣，就是彰化最美的風景。」林世賢說，希望藉由長期推動體育活動，在城市中培養更良好的運動風氣，讓彰化成為一座充滿活力的運動城市。

本屆比賽涵蓋短跑、跳遠、接力等多項田徑賽事，小選手們在賽場上拚盡全力，賽況緊張刺激，場邊師長與家長加油聲此起彼落。林世賢也鼓勵孩子們在競技之外，更要學習運動家精神，從比賽中培養毅力、紀律與自我挑戰的態度，為自己與學校爭取榮譽。

今日各項比賽自上午陸續進行，短短的100公尺衝刺賽，跑道旁就擠滿加油的同學與家長；跳遠場地上，小選手一次次調整步伐，努力跳出最佳成績；最受矚目的4×100公尺接力賽則將全場氣氛推上高潮，每一次交棒都牽動著全校師生的情緒。

大會在下午的閉幕典禮中依循傳統舉行會旗交接，由本屆承辦的南興國小將會旗傳遞給明年將接棒的聯興國小，象徵彰化市基層體育精神的延續。