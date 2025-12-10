（有影片）／彰化市調解績效再奪全縣第一 5委員獲行政院長獎肯定

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市調解委員會再度交出亮眼成績，不僅連年拿下彰化縣政府考評第一名，去年更有5位委員勇奪全國「行政院長獎」，其中陳大錡與賴啟榮分別拿下全國第一與第四名，讓調解績效再創高峰。

彰化市調解委員會長年在基層調解上表現突出，去年受理調解案件高達3,031件，成立率約九成，成功在訴訟前化解大量民事紛爭。其中，被譽為「公道伯」的陳大錡一年調解逾500件，是全國獨任調解案件第一名。他表示，調解的關鍵在於兼顧「情、理、法」，讓雙方能在冷靜溝通後找到彼此都能接受的平衡點。

為分享亮眼成果，彰化市公所今（10）日在富山日本料理舉行「彰化市113年度績優調解人員表揚會」。除5名獲行政院長獎的委員外，另有11名委員獲「市長獎」獨任調解案件肯定，另表揚交通警察隊賴思辰警員的轉介調解績效，以及富邦產險林義淵理賠員的協同調解貢獻。

彰化市公所舉辦績優調解人員表揚活動，肯定去年成功化解3,031件民眾糾紛的傑出委員，其中5人更榮獲全國「行政院長獎」。（記者陳雅芳攝）

此外，彰化縣政府於9月26日舉行「縣長獎」表揚大會，彰化市亦有許正創、張畯蓄、林福松、吳碧珠、蒲耀宗等5位委員獲獎，再度展現整體調解團隊的專業實力。

市長林世賢表示，調解工作不僅需具備法律專業，更需要耐心、判斷力及對公平正義的堅持。許多案件若能在訴訟前獲得調解，能大幅減少社會成本與民眾壓力，調解委員的努力值得肯定。

目前彰化市調解委員會共有25名委員，其中男性18人、女性7人，另有秘書、幹事及臨時人員共5人協助運作。市公所強調，多年前導入委員自行書寫調解書後，案件處理效率提升，績效大幅成長。市公所特別感謝所有績優調解人員的熱心付出，讓彰化市社會更加和諧、友善。