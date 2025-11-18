（有影片）／彰化文雅畜牧場雞蛋疑含芬普尼 25萬顆緊急銷毀

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化文雅畜牧場雞蛋疑含禁藥芬普尼超標，縣府17日連夜完成約25萬顆雞蛋銷毀作業，消費者可安心。縣府將啟動全縣933場蛋場全面監測，並持續不定期抽驗，確保食安。

彰化文雅畜牧場雞蛋疑似含禁藥芬普尼，縣府連夜銷毀約25萬顆蛋，並啟動全縣蛋場全面監測，確保消費者食安無虞。（縣府提供）

彰化縣衛生局今（18）日公布，文雅畜牧場11月9日實際出貨雞蛋285籃、約5萬7000顆，遠高於該場日常產量約4萬顆。衛生局追查後發現，其中200籃（4萬顆）銷往台中市龍忠蛋行，85籃（1萬7000顆）交由蛋車販售至新北市，未流入彰化縣食品業者。

縣長王惠美表示，涉及食安疑慮的蛋品已全數銷毀，民眾可放心食用。縣府將對全縣933場蛋場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，並在專案結束後持續進行不定期抽驗，確保雞蛋安全。

由於單日出貨量異常，檢調懷疑業者可能混入先前生產的蛋品，或出貨時未妥善分類，才導致台中龍忠蛋行部分雞蛋驗出芬普尼殘留超標。彰化地檢署昨（17）日指示處理後，縣府立即連夜銷毀約25萬顆蛋。

農業處表示，畜牧場已採換羽方式暫停雞群產蛋，近期場內不再有蛋品。檢方指揮下，檢調會同農政單位、衛生局、環保局及政風處前往畜牧場封存蛋品、清點並採樣送驗，每日生產的110顆雞蛋冷凍保存，退貨蛋品也同步送檢。為避免運送過程遭質疑，保七總隊全程押運，縣府現場監督完成銷毀作業。

統計顯示，11月6日至15日期間生產的1210箱散蛋、1447盒盒裝蛋及77.215公斤軟殼蛋，約25萬顆已全部銷毀。衛生局長葉彥伯指出，9日出貨285籃中，台中龍忠蛋行已回收38籃（7600顆），檢調扣留13籃（2600顆），實際售出179籃（2萬9800顆）。蛋車送往新北市85籃中，因衛生局攔下35籃（7000顆），實際出貨50籃（1萬顆），新北市衛生局回收27籃（5400顆），最終售出23籃（4600顆）。

王惠美呼籲，業者必須從事件中汲取教訓，遵守政府規定、把控產品品質，避免因違規而損失財產。同時，她建議民眾選購有政府把關、符合三章一Q規範的「彰化優鮮」農特產品。

文雅畜牧場飼養雞隻4.9萬隻，每日產蛋約4萬顆，但移動管制後仍持續產蛋，9日單日出貨5.7萬顆，引發混蛋疑慮。檢方將持續約談畜牧場負責人，釐清數量落差及是否有混蛋情形。